Erdoğan: Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara TL finansmanı sağlıyoruz

Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık. Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık.

Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkârı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkârı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz.

Esnaf ve sanatkarlarımız ahilik geleneğinin bugünkü temsilcisidir. Koronavirüsten olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk. Toplamda 4.6 milyar lira destek verdik. Esnaf ve sanatkarlarımız ahilik geleneğinin bugünkü temsilcisidir. Koronavirüsten olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk. Toplamda 4.6 milyar lira destek verdik.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Salgının küresel düzeyde dengeleri bozan etkileri henüz yeni yeni üzerimizden atarken Karadeniz'in kuzeyinde krizin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Salgının küresel düzeyde dengeleri bozan etkileri henüz yeni yeni üzerimizden atarken Karadeniz'in kuzeyinde krizin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık.

Hammadde fiyatlarındaki artış bizi de etkiledi. Fiyatları, stokçuluk ve fahiş kazanç peşinde koşarak artıranlara verilen cezaları artırıyoruz. Hammadde fiyatlarındaki artış bizi de etkiledi. Fiyatları, stokçuluk ve fahiş kazanç peşinde koşarak artıranlara verilen cezaları artırıyoruz.

İnternet üzerindeki satışlara da çeki düzen getiriyor, belirli sınırlandırmalar getiriyoruz. Sorunların çoğu hukuki değil ahlaki sebeplere dayandığı için yaptırım imkanları da sınırlıdır. Ahlakı ve değeri olmayana ne deseniz boş. Tabii bu elimiz kolumuz bağlı bir şekilde yaşanan rezaletlere seyirci kalacağımız anlamına gelmiyor. İnternet üzerindeki satışlara da çeki düzen getiriyor, belirli sınırlandırmalar getiriyoruz. Sorunların çoğu hukuki değil ahlaki sebeplere dayandığı için yaptırım imkanları da sınırlıdır. Ahlakı ve değeri olmayana ne deseniz boş. Tabii bu elimiz kolumuz bağlı bir şekilde yaşanan rezaletlere seyirci kalacağımız anlamına gelmiyor.

İhracata yönelik yatırımlara yerli makine kullanımı ve bölgesel teşviklere ilave olarak yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla Türk Lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz. İhracata yönelik yatırımlara yerli makine kullanımı ve bölgesel teşviklere ilave olarak yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla Türk Lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz.

Çalışanların gelir seviyesini yükseltmek için pek çok önemli adım attık. Çalışanların gelir seviyesini yükseltmek için pek çok önemli adım attık.