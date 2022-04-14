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Genç kadın, eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Genç kadın, eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Giresun Belediyesi'nde çalışan genç kadın eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T18:30+0300
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türkiye
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Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Giresun Belediyesi'nde itfaiye personeli olarak çalışan İrem Kostakoğlu eve doğru yürürken yanına gelen eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak barışma teklifinde bulundu.DHA'nın haberine göre, Kostakoğlu olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Albayrak, tabancasını çekip İrem Kostakoğlu'nu vurdu.Ardından silahı kendi başına dayayan Albayrak, tetiği çekti.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kostakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Emre Albayrak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.İrem Kostakoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna gönderildi.
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kadına şiddet, giresun

Genç kadın, eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü

18:30 14.04.2022
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org Kadına şiddet
Kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org
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Giresun Belediyesi'nde çalışan genç kadın eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi.
Giresun Belediyesi'nde itfaiye personeli olarak çalışan İrem Kostakoğlu eve doğru yürürken yanına gelen eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak barışma teklifinde bulundu.
DHA'nın haberine göre, Kostakoğlu olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Albayrak, tabancasını çekip İrem Kostakoğlu'nu vurdu.
Ardından silahı kendi başına dayayan Albayrak, tetiği çekti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kostakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Emre Albayrak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İrem Kostakoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna gönderildi.
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