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https://tr.sputniknews.com/20220414/guney-afrikadaki-sel-felaketinde-olenlerin-sayisi-306ya-yukseldi-1055545795.html
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 306'ya çıktığı bildirildi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T01:27+0300
2022-04-14T01:27+0300
dünya
güney afrika
sel
toprak kayması
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Hafta başından beri ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekareye 300 milimetreye ulaşan yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.KwaZulu-Natal Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Departmanı'ndan yapılan açıklamada, sel felaketinde şimdiye kadar 306 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.Yaşanan can kayıpları nedeniyle eyalet genelinde afet hali ilan edildi.Sel felaketinde bölgede çok sayıda bina ve altyapı hasar gördü, ülkenin en büyük limanı olan Durban Limanı'ndan nakliyeler durdu.Kara Yolu Taşımacılığı Derneği'nden yapılan açıklamada, sel nedeniyle yolda kalan kamyonları hedef alan yağmacılarla mücadele edildiği bilgisi paylaşıldı.Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bugün bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, hükümetin sel felaketinden etkilenen ailelere her türlü desteği vereceğini duyurdu.Öte yandan selden etkilenen bazı bölgelerde elektrik, su ve çöp toplama gibi belediye hizmetler yeniden başladı.Güney Afrika Hava Servisi (SAWS) hafta boyunca eyaletin bazı bölgelerinde zaman zaman yoğun yağışların görülebileceği konusunda uyardı.
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güney afrika, sel, toprak kayması

Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi

01:27 14.04.2022
© AFP 2022Güney Afrika'daki sel felaketinde ölü sayısı 250'yi geçti
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölü sayısı 250'yi geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 306'ya çıktığı bildirildi.
Hafta başından beri ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekareye 300 milimetreye ulaşan yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.
KwaZulu-Natal Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Departmanı'ndan yapılan açıklamada, sel felaketinde şimdiye kadar 306 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Yaşanan can kayıpları nedeniyle eyalet genelinde afet hali ilan edildi.
Sel felaketinde bölgede çok sayıda bina ve altyapı hasar gördü, ülkenin en büyük limanı olan Durban Limanı'ndan nakliyeler durdu.
Kara Yolu Taşımacılığı Derneği'nden yapılan açıklamada, sel nedeniyle yolda kalan kamyonları hedef alan yağmacılarla mücadele edildiği bilgisi paylaşıldı.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bugün bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, hükümetin sel felaketinden etkilenen ailelere her türlü desteği vereceğini duyurdu.
Öte yandan selden etkilenen bazı bölgelerde elektrik, su ve çöp toplama gibi belediye hizmetler yeniden başladı.
Güney Afrika Hava Servisi (SAWS) hafta boyunca eyaletin bazı bölgelerinde zaman zaman yoğun yağışların görülebileceği konusunda uyardı.
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