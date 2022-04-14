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https://tr.sputniknews.com/20220414/guney-afrikadaki-sel-felaketinde-olenlerin-sayisi-341e-cikti-1055573729.html
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 341'e çıktı
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 341'e çıktı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 341'e yükseldiği bildirildi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T23:41+0300
2022-04-14T23:44+0300
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güney afrika
sel
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Hafta başından beri ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekareye 300 milimetreyi aşan yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.KwaZulu-Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala, sel felaketinde şimdiye kadar 341 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Zikalala, 40 binden fazla kişinin selden etkilendiğini, 248 okul binasının hasar gördüğünü kaydetti.Sel felaketinde kaybolan kişilerin sayısını hala belirlemeye çalıştıklarını belirten Zikalala, felaketin ülke tarihinde görünen en büyük sel felaketi olduğuna dikkati çekti.Durban (eThekweni) Belediyesinden yapılan açıklamada, selin faturasının şimdiden 753 milyon randı (753 milyon TL) bulduğu duyurulmuştu.
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güney afrika, sel

Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 341'e çıktı

23:41 14.04.2022 (güncellendi: 23:44 14.04.2022)
© AFP 2022Güney Afrika'daki sel felaketinde ölü sayısı 250'yi geçti
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölü sayısı 250'yi geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 341'e yükseldiği bildirildi.
Hafta başından beri ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekareye 300 milimetreyi aşan yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.
KwaZulu-Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala, sel felaketinde şimdiye kadar 341 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Zikalala, 40 binden fazla kişinin selden etkilendiğini, 248 okul binasının hasar gördüğünü kaydetti.
Sel felaketinde kaybolan kişilerin sayısını hala belirlemeye çalıştıklarını belirten Zikalala, felaketin ülke tarihinde görünen en büyük sel felaketi olduğuna dikkati çekti.
Durban (eThekweni) Belediyesinden yapılan açıklamada, selin faturasının şimdiden 753 milyon randı (753 milyon TL) bulduğu duyurulmuştu.
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