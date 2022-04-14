Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220414/havalimaninda-kaybolan-kedi-polis-ekiplerinin-operasyonuyla-bulundu-1055545663.html
Havalimanında kaybolan kedi, polis ekiplerinin 'operasyonuyla' bulundu
Havalimanında kaybolan kedi, polis ekiplerinin 'operasyonuyla' bulundu
Trabzon Havalimanı'nda, Ankara'ya gitmek için uçağa binen Sude Selin Hindistan'ın (19), kargo bölümüne teslim ettiği 8 aylık tekir cinsi 'Aslan' isimli kedisi... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T01:08+0300
2022-04-14T01:08+0300
yaşam
trabzon
havalimanı
kedi
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055545638_16:0:2292:1280_1920x0_80_0_0_9d11fe48aa2e85401e67091b889a7e61.png
Ankara'dan memleketi Trabzon'a ailesinin yanına gelen Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Sude Selin Hindistan, 8 Nisan'da dönüş için havalimanına geldi. Tekir cinsi, 8 aylık 'Aslan' adlı kedisini özel kafesle kargoya veren Hindistan, uçağa bindi. Bir süre sonra Hindistan'ın yanına gelen görevliler, kedisinin kaçtığını söyledi. Uçaktan inip, kendisini yolcu eden yakınıyla polise başvuran Hindistan, şikayetçi oldu.Sude Selin Hindistan'ı uğurlamaya gelen ablası Buse Beril Hindistan, olayın yaşandığı günü anlattı. Kedisinin sırra kadem bastığını söyleyen Buse Beril Hindistan, "Kız kardeşim, 8 Nisan Cuma günü uçağa binip Ankara'ya gidecekti. Saat ikide kalkacak olan uçak için havalimanına geldik. Bagajlarımızı ve kedimizi görevlilere teslim ettik. Uçağın kalkmasına on dakika kala kardeşimin yanına birkaç kişi geldi ve kedisinin kafesten kaçtığını inip kedisini alması gerektiğini söylediler. Kız kardeşim de uçaktan indi. Sanıyor ki kedi şurada bir yerde, ben kedimi alacağım ve yolculuğuma devam edeceğim. Gittiğinde ortada kedi falan yoktu. Görevlilerin kedimizin nereye gittiğine, nerede olabileceğine dair bir fikirleri yoktu" dedi.Polisin incelemelerinde havalimanındaki kamera kayıtları izlendi, kedinin apronda görüldüğü belirlendi. Ekiplerin yakaladığı kedi, sahibine teslim edildi.İl Emniyet Müdürlüğü, kedinin havalimanı apronunda koştuğu anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini, sosyal medyadan, 'Havalimanında can dostumuzu operasyonla yakaladık' notuyla paylaştı.
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055545638_585:0:2292:1280_1920x0_80_0_0_495be89ae52ecb925152671639201ce6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trabzon, havalimanı, kedi, polis

Havalimanında kaybolan kedi, polis ekiplerinin 'operasyonuyla' bulundu

01:08 14.04.2022
© DHATrabzon Havalimanı'nda, Ankara'ya gitmek için uçağa binen Sude Selin Hindistan'ın (19), kargo bölümüne teslim ettiği 8 aylık tekir cinsi 'Aslan' isimli kedisi kayboldu. Hindistan'ın başvurusu üzerine inceleme yapan polisler, apronda görüntülenen Aslan'ı sahibine kavuşturdu.
Trabzon Havalimanı'nda, Ankara'ya gitmek için uçağa binen Sude Selin Hindistan'ın (19), kargo bölümüne teslim ettiği 8 aylık tekir cinsi 'Aslan' isimli kedisi kayboldu. Hindistan'ın başvurusu üzerine inceleme yapan polisler, apronda görüntülenen Aslan'ı sahibine kavuşturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Trabzon Havalimanı'nda, Ankara'ya gitmek için uçağa binen Sude Selin Hindistan'ın (19), kargo bölümüne teslim ettiği 8 aylık tekir cinsi 'Aslan' isimli kedisi kayboldu. Hindistan'ın başvurusu üzerine inceleme yapan polisler, apronda görüntülenen Aslan'ı sahibine kavuşturdu.
Ankara'dan memleketi Trabzon'a ailesinin yanına gelen Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Sude Selin Hindistan, 8 Nisan'da dönüş için havalimanına geldi. Tekir cinsi, 8 aylık 'Aslan' adlı kedisini özel kafesle kargoya veren Hindistan, uçağa bindi. Bir süre sonra Hindistan'ın yanına gelen görevliler, kedisinin kaçtığını söyledi. Uçaktan inip, kendisini yolcu eden yakınıyla polise başvuran Hindistan, şikayetçi oldu.
Sude Selin Hindistan'ı uğurlamaya gelen ablası Buse Beril Hindistan, olayın yaşandığı günü anlattı. Kedisinin sırra kadem bastığını söyleyen Buse Beril Hindistan, "Kız kardeşim, 8 Nisan Cuma günü uçağa binip Ankara'ya gidecekti. Saat ikide kalkacak olan uçak için havalimanına geldik. Bagajlarımızı ve kedimizi görevlilere teslim ettik. Uçağın kalkmasına on dakika kala kardeşimin yanına birkaç kişi geldi ve kedisinin kafesten kaçtığını inip kedisini alması gerektiğini söylediler. Kız kardeşim de uçaktan indi. Sanıyor ki kedi şurada bir yerde, ben kedimi alacağım ve yolculuğuma devam edeceğim. Gittiğinde ortada kedi falan yoktu. Görevlilerin kedimizin nereye gittiğine, nerede olabileceğine dair bir fikirleri yoktu" dedi.
Polisin incelemelerinde havalimanındaki kamera kayıtları izlendi, kedinin apronda görüldüğü belirlendi. Ekiplerin yakaladığı kedi, sahibine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, kedinin havalimanı apronunda koştuğu anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini, sosyal medyadan, 'Havalimanında can dostumuzu operasyonla yakaladık' notuyla paylaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала