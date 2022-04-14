https://tr.sputniknews.com/20220414/havalimaninda-kaybolan-kedi-polis-ekiplerinin-operasyonuyla-bulundu-1055545663.html
Havalimanında kaybolan kedi, polis ekiplerinin 'operasyonuyla' bulundu
Havalimanında kaybolan kedi, polis ekiplerinin 'operasyonuyla' bulundu
Trabzon Havalimanı'nda, Ankara'ya gitmek için uçağa binen Sude Selin Hindistan'ın (19), kargo bölümüne teslim ettiği 8 aylık tekir cinsi 'Aslan' isimli kedisi... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T01:08+0300
2022-04-14T01:08+0300
2022-04-14T01:08+0300
yaşam
trabzon
havalimanı
kedi
polis
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Ankara'dan memleketi Trabzon'a ailesinin yanına gelen Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Sude Selin Hindistan, 8 Nisan'da dönüş için havalimanına geldi. Tekir cinsi, 8 aylık 'Aslan' adlı kedisini özel kafesle kargoya veren Hindistan, uçağa bindi. Bir süre sonra Hindistan'ın yanına gelen görevliler, kedisinin kaçtığını söyledi. Uçaktan inip, kendisini yolcu eden yakınıyla polise başvuran Hindistan, şikayetçi oldu.Sude Selin Hindistan'ı uğurlamaya gelen ablası Buse Beril Hindistan, olayın yaşandığı günü anlattı. Kedisinin sırra kadem bastığını söyleyen Buse Beril Hindistan, "Kız kardeşim, 8 Nisan Cuma günü uçağa binip Ankara'ya gidecekti. Saat ikide kalkacak olan uçak için havalimanına geldik. Bagajlarımızı ve kedimizi görevlilere teslim ettik. Uçağın kalkmasına on dakika kala kardeşimin yanına birkaç kişi geldi ve kedisinin kafesten kaçtığını inip kedisini alması gerektiğini söylediler. Kız kardeşim de uçaktan indi. Sanıyor ki kedi şurada bir yerde, ben kedimi alacağım ve yolculuğuma devam edeceğim. Gittiğinde ortada kedi falan yoktu. Görevlilerin kedimizin nereye gittiğine, nerede olabileceğine dair bir fikirleri yoktu" dedi.Polisin incelemelerinde havalimanındaki kamera kayıtları izlendi, kedinin apronda görüldüğü belirlendi. Ekiplerin yakaladığı kedi, sahibine teslim edildi.İl Emniyet Müdürlüğü, kedinin havalimanı apronunda koştuğu anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini, sosyal medyadan, 'Havalimanında can dostumuzu operasyonla yakaladık' notuyla paylaştı.
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trabzon, havalimanı, kedi, polis
Havalimanında kaybolan kedi, polis ekiplerinin 'operasyonuyla' bulundu
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Trabzon Havalimanı'nda, Ankara'ya gitmek için uçağa binen Sude Selin Hindistan'ın (19), kargo bölümüne teslim ettiği 8 aylık tekir cinsi 'Aslan' isimli kedisi kayboldu. Hindistan'ın başvurusu üzerine inceleme yapan polisler, apronda görüntülenen Aslan'ı sahibine kavuşturdu.
Ankara'dan memleketi Trabzon'a ailesinin yanına gelen Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Sude Selin Hindistan, 8 Nisan'da dönüş için havalimanına geldi. Tekir cinsi, 8 aylık 'Aslan' adlı kedisini özel kafesle kargoya veren Hindistan, uçağa bindi. Bir süre sonra Hindistan'ın yanına gelen görevliler, kedisinin kaçtığını söyledi. Uçaktan inip, kendisini yolcu eden yakınıyla polise başvuran Hindistan, şikayetçi oldu.
Sude Selin Hindistan'ı uğurlamaya gelen ablası Buse Beril Hindistan, olayın yaşandığı günü anlattı. Kedisinin sırra kadem bastığını söyleyen Buse Beril Hindistan, "Kız kardeşim, 8 Nisan Cuma günü uçağa binip Ankara'ya gidecekti. Saat ikide kalkacak olan uçak için havalimanına geldik. Bagajlarımızı ve kedimizi görevlilere teslim ettik. Uçağın kalkmasına on dakika kala kardeşimin yanına birkaç kişi geldi ve kedisinin kafesten kaçtığını inip kedisini alması gerektiğini söylediler. Kız kardeşim de uçaktan indi. Sanıyor ki kedi şurada bir yerde, ben kedimi alacağım ve yolculuğuma devam edeceğim. Gittiğinde ortada kedi falan yoktu. Görevlilerin kedimizin nereye gittiğine, nerede olabileceğine dair bir fikirleri yoktu" dedi.
Polisin incelemelerinde havalimanındaki kamera kayıtları izlendi, kedinin apronda görüldüğü belirlendi. Ekiplerin yakaladığı kedi, sahibine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, kedinin havalimanı apronunda koştuğu anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini, sosyal medyadan, 'Havalimanında can dostumuzu operasyonla yakaladık' notuyla paylaştı.