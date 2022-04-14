Türkiye
SON DAKİKA| Elon Musk, Twitter'ı tamamen satın almayı teklif etti
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220414/hindistanda-bengal-kertenkelesine-tecavuz-eden-4-kisi-gozaltina-alindi--1055555495.html
Hindistan'da Bengal kertenkelesine tecavüz eden 4 kişi gözaltına alındı
Hindistan'da Bengal kertenkelesine tecavüz eden 4 kişi gözaltına alındı
Hindistan'ın Gothane kentinde 4 avcı, bir Bengal kertenkelesine cinsel istismarda bulundukları sırada yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, suçlu... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T13:22+0300
2022-04-14T13:22+0300
dünya
bengal
kertenkele
hindistan
tecavüz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055556132_0:0:771:433_1920x0_80_0_0_1515d6edc0197f2b6135af4b6284e211.png
Hindistan'ın Maharashthra eyaletindeki Gothane kenti yakınlarındaki Sahydari Kaplan Koruma Alanı'nda bir Bengal kertenkelesine tecavüz ettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.'Avcı' oldukları bildirilen şüphelilerin, Gabha bölgesindeki Sahydari Kaplan Koruma Alanı'nın merkez bölgesine izinsiz girdiği ve burada tecavüz suçunu işlediği belirtildi.4 şüphelinin cep telefonlarını kontrol eden Maharashtra Orman Departmanı yetkililerinin, tecavüz anının görüntülerini ele geçirdiği bildirildi.Yetkililer, ormanda dolaşırken çekilen görüntülerinin yardımıyla şüphelilerin izini sürdü. Olayla ilgili daha fazla ayrıntı veren yetkililer, üç sanığın Konkan bölgesinden Chandoli köyüne avlanmak için geldiklerini aktardı. Departman yetkilileri, şüphelilere yönelik suçlamaları Hindistan Ceza Mahkemesi'ne taşıyacak. Yetkililerin aktardığına göre, zanlılar mahkemeye çıkarılacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacak.Bengal kertenkelesi, 1972 tarihli Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında koruma altına alınmış bir tür. Şüphelilerin bu sebepen ötürü 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220410/ata-cinsel-tacizde-bulundugu-iddiasiyla-ihbar-edilerek-gozaltina-alinan-sahis-timar-yapiyordum-1055439424.html
bengal
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055556132_75:0:652:433_1920x0_80_0_0_1276e32ff15779ed777b5089f1e61c3a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bengal, kertenkele, hindistan, tecavüz

Hindistan'da Bengal kertenkelesine tecavüz eden 4 kişi gözaltına alındı

13:22 14.04.2022
© WikipediaBengal kertenkelesi
Bengal kertenkelesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© Wikipedia
Abone olTelegram
Hindistan'ın Gothane kentinde 4 avcı, bir Bengal kertenkelesine cinsel istismarda bulundukları sırada yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, suçlu bulunmaları durumunda 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.
Hindistan'ın Maharashthra eyaletindeki Gothane kenti yakınlarındaki Sahydari Kaplan Koruma Alanı'nda bir Bengal kertenkelesine tecavüz ettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
'Avcı' oldukları bildirilen şüphelilerin, Gabha bölgesindeki Sahydari Kaplan Koruma Alanı'nın merkez bölgesine izinsiz girdiği ve burada tecavüz suçunu işlediği belirtildi.
4 şüphelinin cep telefonlarını kontrol eden Maharashtra Orman Departmanı yetkililerinin, tecavüz anının görüntülerini ele geçirdiği bildirildi.
Yetkililer, ormanda dolaşırken çekilen görüntülerinin yardımıyla şüphelilerin izini sürdü. Olayla ilgili daha fazla ayrıntı veren yetkililer, üç sanığın Konkan bölgesinden Chandoli köyüne avlanmak için geldiklerini aktardı.
Departman yetkilileri, şüphelilere yönelik suçlamaları Hindistan Ceza Mahkemesi'ne taşıyacak. Yetkililerin aktardığına göre, zanlılar mahkemeye çıkarılacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacak.
Bengal kertenkelesi, 1972 tarihli Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında koruma altına alınmış bir tür. Şüphelilerin bu sebepen ötürü 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.
Sakarya’nın Geyve ilçesinde ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şahsın, “Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok” diyerek kendini savundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
TÜRKİYE
Ata cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ihbar edilerek gözaltına alınan şahıs: Tımar yapıyordum
10 Nisan, 00:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала