https://tr.sputniknews.com/20220414/iddia-cinli-enerji-devi-batidan-ayriliyor-1055550686.html
İddia: Çinli enerji devi Batı'dan ayrılıyor
İddia: Çinli enerji devi Batı'dan ayrılıyor
Çin'in devlete ait petrol ve gaz şirketi China National Offshore Oil Corporation'ın (CNOOC), yaptırımlar, düzenlemeler ve artan maliyetlerle ilgili endişeler... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T10:39+0300
2022-04-14T10:39+0300
2022-04-14T10:41+0300
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Çin ve Batılı ülkeler arasındaki ilişkiler son birkaç yıldır soğuk bir şekilde devam ediyor. Pekin'in Washington ile ilişkileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş çaplı bir ticaret savaşı başlatması ve çeşitli Çin mallarını hedef almasıyla oldukça gerildi.Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu kınamayı reddetmesinin ardından son zamanlarda gerginlik daha da tırmanıyor. Reuters'ın endüstri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Çin'in en büyük açık deniz petrol ve gaz üreticisi CNOOC, şu anda 3 ülkede 'marjinal ve yönetilmesi zor' varlıkları satarak Batı'dan ayrılmaya çalışıyor.Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynaklar, şirket yönetim kurulunun düzenlemeler ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle böyle bir hazırlığa giriştiğini belirtti. New York Menkul Kıymetler Borsası'ndan çıkarılmıştı2013 yılında Kanadalı enerji devi Nexen'i 15 milyar dolarla satın alarak 3 ülkeye giriş yapan CNOOC, Trump'ın Çin karşıtı kampanyasının başlatılmasının ardından New York Menkul Kıymetler Borsası'ndan (NYSE) çıkarılmıştı. Böylelikle şirketin 20 yıllık NYSE geçmişi sonlandırıldı. Biden yönetimi ise firmayı yaklaşık bir yıl önce kara listeden çıkardı.Öte yandan, şirketin ABD, İngiltere ve Kanada'da birçok tesisi ve hissesi bulunuyor.Latin Amerika ve Afrika'da yeni varlık hedefleri Ayrıca kaynaklar, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı son yaptırımların CNOOC'nin varlıklarını da etkileyebileceğini söyledi. Nisan ayında Şanghay borsasında işlem görmeye hazırlanan şirketin Latin Amerika ve Afrika'da yeni varlıklar satın almayı planladığı bildiriliyor.CNOOC'nin 2021'de günde yaklaşık 1.57 milyon varil eşdeğer petrol ürettiği belirtiliyor. Bunun 62 bini Kanada'daki tesislerde ve 80 bini ise Kuzey Amerika'nın başka yerlerindeki sahalarda üretiliyor.
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çin, batı, enerji, ayrılık, petrol, doğalgaz, şirket, çin halk cumhuriyeti, devlet
İddia: Çinli enerji devi Batı'dan ayrılıyor
10:39 14.04.2022 (güncellendi: 10:41 14.04.2022) Abone ol
Çin'in devlete ait petrol ve gaz şirketi China National Offshore Oil Corporation'ın (CNOOC), yaptırımlar, düzenlemeler ve artan maliyetlerle ilgili endişeler nedeniyle ABD, İngiltere ve Kanada'dan ayrılmaya hazırlandığı bildirildi.
Çin ve Batılı ülkeler arasındaki ilişkiler son birkaç yıldır soğuk bir şekilde devam ediyor. Pekin'in Washington ile ilişkileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş çaplı bir ticaret savaşı başlatması ve çeşitli Çin mallarını hedef almasıyla oldukça gerildi.
Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu kınamayı reddetmesinin ardından son zamanlarda gerginlik daha da tırmanıyor.
Reuters'ın endüstri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Çin'in en büyük açık deniz petrol ve gaz üreticisi CNOOC, şu anda 3 ülkede 'marjinal ve yönetilmesi zor' varlıkları satarak Batı'dan ayrılmaya çalışıyor.
Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynaklar, şirket yönetim kurulunun düzenlemeler ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle böyle bir hazırlığa giriştiğini belirtti.
New York Menkul Kıymetler Borsası'ndan çıkarılmıştı
2013 yılında Kanadalı enerji devi Nexen'i 15 milyar dolarla satın alarak 3 ülkeye giriş yapan CNOOC, Trump'ın Çin karşıtı kampanyasının başlatılmasının ardından New York Menkul Kıymetler Borsası'ndan (NYSE) çıkarılmıştı. Böylelikle şirketin 20 yıllık NYSE geçmişi sonlandırıldı. Biden yönetimi ise firmayı yaklaşık bir yıl önce kara listeden çıkardı.
Öte yandan, şirketin ABD, İngiltere ve Kanada'da birçok tesisi ve hissesi bulunuyor.
Latin Amerika ve Afrika'da yeni varlık hedefleri
Ayrıca kaynaklar, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı son yaptırımların CNOOC'nin varlıklarını da etkileyebileceğini söyledi. Nisan ayında Şanghay borsasında işlem görmeye hazırlanan şirketin Latin Amerika ve Afrika'da yeni varlıklar satın almayı planladığı bildiriliyor.
CNOOC'nin 2021'de günde yaklaşık 1.57 milyon varil eşdeğer petrol ürettiği belirtiliyor. Bunun 62 bini Kanada'daki tesislerde ve 80 bini ise Kuzey Amerika'nın başka yerlerindeki sahalarda üretiliyor.