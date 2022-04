İletişim Başkanı Altun: Bizim için öncelik ateşkes, diplomatik çabaları sonuna kadar sürdüreceğiz

https://tr.sputniknews.com/20220414/iletisim-baskani-altun-bizim-icin-oncelik-ateskes-diplomatik-cabalari-sonuna-kadar-surdurecegiz-1055551048.html

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin önceliğinin ateşkes olduğunu bir kez daha hatırlatarak, "Diplomatik çabaları sonuna kadar... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

Altun, İletişim Başkanlığınca Ankara’da düzenlenen "Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar" konulu konferansın açılışında konuştu.Altun'un açıklamaları şöyle:* Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş tüm dünya için son dönemin en yıkıcı ve can yakıcı olaylarından biri oldu.* Ukrayna'da öncelik ateşkesin sağlanması. Türkiye bölgede sorunların çözümü için çabalayan en önemli faktör. Bizim için öncelik şiddetin sona ermesi, barışın temin edilmesidir. Diplomatik çabaları sonuna kadar sürdüreceğiz.* Türkiye, savaşın yaratacağı mülteci akınına karşı Avrupa ile işbirliğini sürdürecektir. İnsani yardımı da devam ettireceğiz. Türkiye üzerine düşeni, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecektir. * Ukrayna savaşı ile birlikte herkes jeopolitik, je-ekonomik ve je-stratejik testine tabi kaldı. Türkiye'nin bölgenin güvendiği ve esas itibarıyla bölgedeki krizlerin çözümü noktasında önemli rol üstlenen önemli bir aktör olarak ortaya koyduğu performans esas itibarıyla ortadaydı. Buna rağmen bu performans yeterince takdir edilmedi ve desteklenmedi. Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamda son 20 senedir oynadığı yapıcı ve istikrarlaştırıcı rol son bir kaç ay içerisinde bunu inkar edenler tarafından dahi kabul edilmek zorunda kaldı.*Türk dış politikasını ve bölgesinde izlediği güvenlik politikalarını tek taraflı ve haksız eleştirilerle hedef yapanlar için Ukrayna savaşı özelinde ana prensiplerimizi ve parametrelerimizi bir daha hatırlatmak gerekiyor. Her şeyden önce Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın jeopolitik anlamda dünyanın en zor coğrafyası olduğu unutulmamalıdır. Özellikle son 20 senedir denizden ve karadan sınırdaş olduğumuz devletlerin bir çoğu ya komşuları ile sınır problemleri yaşadı ya da uzun yıllar süren iç savaşların kurbanı oldu. Yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiği çatışmalar bu coğrafyada gerçekleşti. Milyonlarca insan tüm dünyanın gözleri önünde evini barkını kaybetti.*Türkiye için kriz 24 Şubat'ta başlamamıştır. Bir krizin başladığı andan itibaren barış için sürekli olarak bu araçlarla çaba gösteren neredeyse tek bölgesel aktör konumunda biz varız. Diplomasi ve müzakere sabır ve sebat gerektiren enstrümanlardır. Biz yıllardır çevremizde yaşanan krizlerde bu enstrümanlardan umudumuzu kesmedik ve sonuna kadar kullanmak için gayret sarf ettik. Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için hiç durmadan ve yorulmadan diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz ve sonuna kadar sürdürmeye de devam edeceğiz.*Ukrayna'da ortaya çıkan savaş ve bu savaşın uluslararası camia tarafından önlenememiş olması dış politikamızın temellerini oluşturan bir başka hedefimizin ne kadar gerekli, doğru ve önemli olduğunu ortaya koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır uluslararası camiayı uluslararası örgütlerin sergilediği zaaf konusunda uyarıyor. Ne Suriye'de, ne Libya'da ne de çatışma ve savaşların yaşandığı başka coğrafyalarda uluslararası örgütler etkin bir rol oynadılar. Bunu hepimiz gördük dahası bölgemizde yaşanan her çatışma büyük güçler arasındaki satranç oyununa dönüşüyor. Ne yazık ki birer vekalet savaşına dönüşüyor. Özellikle Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin veto kartını kullanmasıyla paralize olması küresel ölçekte büyük bir karamsarlığı beraberinde getirdi.

