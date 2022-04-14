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https://tr.sputniknews.com/20220414/ingiltere-duzensiz-gocmenleri-10-bin-kilometre-uzakliktaki-ruandaya-gonderecek-1055546108.html
İngiltere, düzensiz göçmenleri 10 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda'ya gönderecek
İngiltere, düzensiz göçmenleri 10 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda'ya gönderecek
İngiltere'de hükümet, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderilmesi ve başvuruları sonuçlanana kadar orada... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T01:40+0300
2022-04-14T01:40+0300
dünya
göçmen krizi
ingiltere
manş denizi
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Boris Johnson bugün "yasa dışı göç sorunu ve tekneyle geçişlerle mücadele" konusunda yeni bir planı duyuracak.Johnson, çarşamba günü Manş Denizi üzerinden ülkeye 600 kişinin girdiğini, sadece birkaç hafta içinde bunun günde 1000'e ulaşabileceğini kaydetti."Bu cesur yeni planlarla hükümetin sınırların kontrolünü geri aldığını" ifade edecek Johnson, "Paralel bir yasa dışı sistemi sürdüremeyeceklerini, merhametlerinin sonsuz olduğunu ancak insanlara yardım etme kapasitelerinin sonsuz olmadığını vurgulayacak" denildi10 bin kilometre uzaklıktaBaşbakan'ın konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Priti Patel, göçmenlerin, işlemleri tamamlanana kadar yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda'da tutulmasını içeren anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verecek.İngiliz Kızıl Haçı Direktörü Zoe Abrams, yaptığı açıklamada, travma geçirmiş insanları dünyanın öbür ucuna, Ruanda'ya gönderme planları karşısında derin endişe duyduğunu belirtti.Planın vergi mükelleflerine maliyeti de olacağına işaret eden Abrams, "Bu sert önlemin çaresiz insanları, Manş Denizi'ni geçmeye çalışmaktan da caydıracağına kani olmadık. İnsanlar buraya, sevdikleriyle tekrar bir araya gelmek gibi hepimizin anlayabileceği nedenlerle ya da İngilizce konuşabildikleri için geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
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göçmen krizi, ingiltere, manş denizi

İngiltere, düzensiz göçmenleri 10 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda'ya gönderecek

01:40 14.04.2022
© AFP 2022 / BERNARD BARRONCalais göçmen kampı
Calais göçmen kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022 / BERNARD BARRON
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İngiltere'de hükümet, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderilmesi ve başvuruları sonuçlanana kadar orada tutulmasını planlıyor.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Boris Johnson bugün "yasa dışı göç sorunu ve tekneyle geçişlerle mücadele" konusunda yeni bir planı duyuracak.
Johnson, çarşamba günü Manş Denizi üzerinden ülkeye 600 kişinin girdiğini, sadece birkaç hafta içinde bunun günde 1000'e ulaşabileceğini kaydetti.
"Bu cesur yeni planlarla hükümetin sınırların kontrolünü geri aldığını" ifade edecek Johnson, "Paralel bir yasa dışı sistemi sürdüremeyeceklerini, merhametlerinin sonsuz olduğunu ancak insanlara yardım etme kapasitelerinin sonsuz olmadığını vurgulayacak" denildi

10 bin kilometre uzaklıkta

Başbakan'ın konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Priti Patel, göçmenlerin, işlemleri tamamlanana kadar yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda'da tutulmasını içeren anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verecek.
İngiliz Kızıl Haçı Direktörü Zoe Abrams, yaptığı açıklamada, travma geçirmiş insanları dünyanın öbür ucuna, Ruanda'ya gönderme planları karşısında derin endişe duyduğunu belirtti.
Planın vergi mükelleflerine maliyeti de olacağına işaret eden Abrams, "Bu sert önlemin çaresiz insanları, Manş Denizi'ni geçmeye çalışmaktan da caydıracağına kani olmadık. İnsanlar buraya, sevdikleriyle tekrar bir araya gelmek gibi hepimizin anlayabileceği nedenlerle ya da İngilizce konuşabildikleri için geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
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