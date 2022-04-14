İnternetten sipariş verdiği ürünü iade etti, 4 yıl sonra icralık oldu

''Bir şirketten bana mesaj geldi. 'Bir ürün almışsınız ve icraya verileceksiniz' diyordu. Ben de şirketi aradım ve bana '2018 yılında internetten bir ürün almışsınız ve iade etmişsiniz. Onun parasını istiyoruz' dediler. Ben de ne olduğunu hatırlayamadım CİMER'e şikayet ettim. İnternette olayla ilgili o kadar çok şikayet var ki düşünün çok fazla mağdur vardı. Birkaç kez daha bana mesaj geldi.