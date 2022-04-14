https://tr.sputniknews.com/20220414/isid-bunyesindeki-the-beatles-grubunun-bir-uyesi-daha-suclu-bulundu-1055573836.html

IŞİD bünyesindeki 'The Beatles' grubunun bir üyesi daha suçlu bulundu

IŞİD bünyesindeki 'The Beatles' grubunun bir üyesi daha suçlu bulundu

ABD’nin Virginia eyaletinde görülen davada, IŞİD'in İngiliz aksanları nedeniyle 'The Beatles' lakaplı grubunun üyesi El Shafee Elsheikh’da hakkındaki tüm... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T23:40+0300

2022-04-14T23:40+0300

2022-04-14T23:40+0300

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the beatles

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ABD’nin Virginia eyaletinde yer alan Alexandria kentinde görülen davada, Irak ve Suriye'de gazeteciler ve yardım görevlileri de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin kaçırılması, işkence edilmesi ve kafasının kesilerek infaz edilmesiyle bağlantılı olduğu bilinen Cihadi George lakaplı 33 yaşındaki El Shafee Elsheikh, üç haftalık duruşmanın ardından hakkındaki ölümcül rehin alma, cinayet ve komplo kurmakta dahil tüm suçlamalardan suçlu bulundu. Elsheikh, ABD'de yargılanan en yüksek profilli IŞİD mensubu olarak biliniyor. Rehineler, İngiliz aksanları nedeniyle söz konusu 4 IŞİD mensubuna "Beatles" lakabını takmıştı.Teröristler, ABD’li gazeteciler James Foley, Steven Sotloff, ABD’li yardım görevlileri Kayla Mueller ve Peter Kassig, İngiliz yardım görevlileri David Haines ve Alan Henning ile Japon gazeteciler Haruna Yukawa ve Kenji Goto'nun ölümlerinden sorumlu tutuluyor.Grubun bir üyesi Türkiye’de hapis yatıyorGrubun dört üyesinden ikisi, Elsheikh ve Alexanda Kotey, yargılanmak üzere ABD'ye gönderilmeden önce ABD ordusu tarafından Irak'ta tutulmuş, Kotey geçtiğimiz eylül ayında Foley, Sotloff, Mueller ve Kassig cinayetlerini kabul etmişti.İnfazları denetleyen İngiliz vatandaşı Mohammed Emwazi, 2015 yılında drone saldırısında öldürülmüş, grubun dördüncü üyesi Aine Lesley Davis ise, Türkiye'de terör suçlamasıyla hüküm giyerek hapse atılmıştı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, işid, the beatles