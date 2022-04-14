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https://tr.sputniknews.com/20220414/israil-lazer-isiniyla-yuksek-hizda-hedefleri-durdurmayi-basardigini-acikladi-1055572258.html
İsrail, lazer ışınıyla yüksek hızda hedefleri durdurmayı başardığını açıkladı
İsrail, lazer ışınıyla yüksek hızda hedefleri durdurmayı başardığını açıkladı
İsrail, yüksek hızdaki havan topu, füze, anti-tank füzesi ve insansız hava aracı (İHA) gibi hedeflerin güçlü lazer ışınlarıyla engellemesi testlerini başarıyla... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T22:16+0300
2022-04-14T22:16+0300
dünya
israil
rafael
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İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Savunma Bakanlığı Savunma Araştırma Gelişme Direktörlüğü ve özel savunma sanayi şirketi Rafael, yüksek güçte lazer ışınlarıyla hızlı hedeflerin etkisiz hale getirildiği testleri başarıyla tamamladı.Yayınlanan görüntülerde, havan topu, füze ve İHA gibi yüksek hızdaki hedeflerin yüksek lazer ışınlarıyla etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, testlere ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in lazer savunma sisteminin "dünyada bir ilk buluş" niteliği taşıdığını, en kısa sürede sistemi "kullanıma hazır hale getirmek için çalışacaklarını" ekledi.İsrail'in lazer savunma sisteminin mevcut hava savunma sistemi "Demir Kubbe" sistemiyle entegre çalışacağı, lazer savunma sisteminin operasyon maliyetlerini düşüreceği kaydedildi.
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İsrail, lazer ışınıyla yüksek hızda hedefleri durdurmayı başardığını açıkladı

22:16 14.04.2022
© REUTERS / AMIR COHENDemir Kubbe
Demir Kubbe - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / AMIR COHEN
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İsrail, yüksek hızdaki havan topu, füze, anti-tank füzesi ve insansız hava aracı (İHA) gibi hedeflerin güçlü lazer ışınlarıyla engellemesi testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı.
İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Savunma Bakanlığı Savunma Araştırma Gelişme Direktörlüğü ve özel savunma sanayi şirketi Rafael, yüksek güçte lazer ışınlarıyla hızlı hedeflerin etkisiz hale getirildiği testleri başarıyla tamamladı.
Yayınlanan görüntülerde, havan topu, füze ve İHA gibi yüksek hızdaki hedeflerin yüksek lazer ışınlarıyla etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, testlere ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in lazer savunma sisteminin "dünyada bir ilk buluş" niteliği taşıdığını, en kısa sürede sistemi "kullanıma hazır hale getirmek için çalışacaklarını" ekledi.
İsrail'in lazer savunma sisteminin mevcut hava savunma sistemi "Demir Kubbe" sistemiyle entegre çalışacağı, lazer savunma sisteminin operasyon maliyetlerini düşüreceği kaydedildi.
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