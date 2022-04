https://tr.sputniknews.com/20220414/istanbul-barometresi-2022-mart-raporu-kirmizi-et-ve-yag-alinamiyor-1055569329.html

İstanbul Barometresi 2022 Mart Raporu: Kırmızı et ve yağ alınamıyor

İstanbul Barometresi 2022 Mart Raporu: Kırmızı et ve yağ alınamıyor

İstanbul Barometresi 2022 Mart Raporu'na göre, zamların ardından kırmızı et, ayçiçek ve zeytinyağını alamayanlar oldu. İstanbulluların ortalama stres ve kaygı... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T20:02+0300

2022-04-14T20:02+0300

2022-04-14T20:02+0300

ekonomi

istanbul barometresi

kırmızı et

anket

yağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1054473551_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aedbf28eefb984f08759dc62afa68dc8.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul Barometresi 2022 Mart Raporu'nu yayımladı.Rapora göre, İstanbulluların yüzde 45.6’sı kırmızı et, yüzde 36.5’i ayçiçek ve zeytinyağı ürünlerini artan market fiyatlarından sonra hiç alamadığını belirtti.Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorununun yüzde 50.6 ile 'ekonomik sorunlar', yüzde 48.7 ile 'sığınmacılar ve mülteciler', yüzde 39.3 ile 'ulaşım' olduğu belirlendi. İstanbulluların ortalama stres ve kaygı seviyesi ise 7.7 olarak ölçüldü.İstanbulluların görüşleri, mart ayı raporuna şöyle yansıdı:Katılımcılara, mart ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların yüzde 77.5’i ev içerisinde ekonomik sorunların yüzde 5.8’i ise Ukrayna-Rusya Savaşı’nın konuşulduğunu söyledi. Bu konuları ailevi olaylar ve sağlık sorunları takip etti. Aylara göre incelendiğinde, ocak ayında ekonomik sorunların ev içerisinde konuşulma oranı yüzde 58 iken, şubat ayında bu oran yüzde 76’ya, mart ayında ise yüzde 77.5’e yükseldi.Mart ayında İstanbul’un gündemi ekonomik sorunlar ve akaryakıt zamları oldu. Katılımcıların yüzde 52.1’i ekonomik sorunların İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti. Ekonomik sıkıntılar içerisinde fatura zamları, gıda fiyatları ve kira ücretleri öne çıktı. Akaryakıt zamları yüzde 17,9 ile ikinci sırada gelirken, İstanbul’da görülen kar yağışı üçüncü sırayı aldı. Şubat ayında elektrik ve doğalgaz zamlarının, mart ayında akaryakıt zamlarının gündem olduğu görüldü.Son üç ayda Türkiye’nin gündeminde ilk sırada ürünlere gelen zamlar yer aldı. Katılımcıların yüzde 27,2’si et, yağ, şeker gibi market ürünlerine; yüzde 24,5’i elektrik, doğalgaz, su faturalarına yapılan zamların mart ayında Türkiye’nin gündemi olduğunu belirtti. Katılımcılara göre Türkiye gündeminde üçüncü sırada yüzde 18,6 ile Ukrayna-Rusya Savaşı yer aldı.KIRMIZI ET VE YAĞ ALINAMIYORKatılımcıların yüzde 45.6’sı kırmızı et, yüzde 36.5’i ayçiçek ve zeytinyağı ürünlerini artan market fiyatlarından sonra hiç alamadığını ifade etti. Bu ürünleri süt ve süt ürünleriyle sebze meyve takip etti.Mart ayında İstanbulluların yüzde 53.3’ü yakın dönemde Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtti. Ocak ayında katılımcıların yüzde 52,9’u, şubat ayında yüzde 47,9’u Türkiye’nin ekonomik durumunun kötüleşeceğini belirtirken, mart ayında ekonominin daha da kötüleşeceğini düşünenlerin oranı 2022’in en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 53,3’e yükseldi. Katılımcıların yüzde 24.9’u ekonominin seyrinin değişmeyeceğini, yüzde 21,8’i ekonominin iyileşeceğini ifade etti.Mart ayında katılımcıların; yüzde 28,1’i bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 18.4’ü geçinmekte zorlandığını, yüzde 35.4’ü kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 18.1’i ise geçinebildiğini ve kenara para da koyabildiğini belirtti. Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların yüzde 43.3’ü altın, yüzde 20.9’u döviz aldığını, yüzde 17.3’ü ise kripto para aldığını belirtti. Mart ayında katılımcıların yüzde 33.5’i borç aldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 8.2’si borç verdi. Yüzde 3.6’sı hem borç verdi hem borç aldı. Yüzde 54.7’si ise ne borç verdi ne de borç aldı. Gelir düzeyi düştükçe borç aldığını belirten katılımcıların oranında artış görüldü.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul barometresi, kırmızı et, anket, yağ