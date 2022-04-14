https://tr.sputniknews.com/20220414/istanbulda-ogrenci-kartlari-ulasim-zammindan-muaf-olacak-belediye-karsilayacak-1055565855.html

İstanbul'da öğrenci kartları ulaşım zammından muaf olacak: Belediye karşılayacak

İstanbul'da öğrenci kartları ulaşım zammından muaf olacak: Belediye karşılayacak

İBB Meclis toplantısında, toplu taşımaya yapılan zammın, öğrencilere yansıyan kısmının İBB tarafından karşılanmasına karar verildi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T17:56+0300

2022-04-14T17:56+0300

2022-04-14T18:02+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ulaşım

öğrenci

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İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması kararı alındı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi nisan ayı oturumunda, toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün belediye tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi.6 Nisan'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edilmişti.

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ulaşım, öğrenci