https://tr.sputniknews.com/20220414/istanbulda-ogrenci-kartlari-ulasim-zammindan-muaf-olacak-belediye-karsilayacak-1055565855.html
İstanbul'da öğrenci kartları ulaşım zammından muaf olacak: Belediye karşılayacak
İstanbul'da öğrenci kartları ulaşım zammından muaf olacak: Belediye karşılayacak
İBB Meclis toplantısında, toplu taşımaya yapılan zammın, öğrencilere yansıyan kısmının İBB tarafından karşılanmasına karar verildi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T17:56+0300
2022-04-14T17:56+0300
2022-04-14T18:02+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ulaşım
öğrenci
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İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması kararı alındı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi nisan ayı oturumunda, toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün belediye tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi.6 Nisan'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edilmişti.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ulaşım, öğrenci
İstanbul'da öğrenci kartları ulaşım zammından muaf olacak: Belediye karşılayacak
17:56 14.04.2022 (güncellendi: 18:02 14.04.2022) Abone ol
İBB Meclis toplantısında, toplu taşımaya yapılan zammın, öğrencilere yansıyan kısmının İBB tarafından karşılanmasına karar verildi.
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması kararı alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi nisan ayı oturumunda, toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün belediye tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi.
6 Nisan'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edilmişti.