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İsveç'te enflasyon 30 yılın zirvesini gördü
İsveç'te enflasyon 30 yılın zirvesini gördü
İsveç enflasyonu, küresel enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte Mart ayında son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T12:35+0300
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ekonomi
isveç
enflasyon
artış
rekor
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Bugün yayınlanan resmi rakamlara göre, İskandinav ülkesi İsveç'te sabit faizli Tüketici Fiyat Endeksi geçtiğimiz ay keskin bir ivme kazandı. Şubat ayında yüzde 4.5 artmasının ardından TÜFE, Mart ayında bir yıl öncesinin rakamlarına göre yüzde 6.1 artış gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/ingilterede-enflasyon-30-yilin-zirvesinde-1055520168.html
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isveç, enflasyon, artış, rekor

İsveç'te enflasyon 30 yılın zirvesini gördü

12:35 14.04.2022 (güncellendi: 12:39 14.04.2022)
© AAEnflasyon- alışveriş- market
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AA
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İsveç enflasyonu, küresel enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte Mart ayında son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Bugün yayınlanan resmi rakamlara göre, İskandinav ülkesi İsveç'te sabit faizli Tüketici Fiyat Endeksi geçtiğimiz ay keskin bir ivme kazandı.
Şubat ayında yüzde 4.5 artmasının ardından TÜFE, Mart ayında bir yıl öncesinin rakamlarına göre yüzde 6.1 artış gösterdi.
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
EKONOMİ
İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde
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