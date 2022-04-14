https://tr.sputniknews.com/20220414/isvecte-enflasyon-30-yilin-zirvesini-gordu--1055554967.html
İsveç'te enflasyon 30 yılın zirvesini gördü
İsveç'te enflasyon 30 yılın zirvesini gördü
İsveç enflasyonu, küresel enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte Mart ayında son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T12:35+0300
2022-04-14T12:35+0300
2022-04-14T12:39+0300
ekonomi
isveç
enflasyon
artış
rekor
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Bugün yayınlanan resmi rakamlara göre, İskandinav ülkesi İsveç'te sabit faizli Tüketici Fiyat Endeksi geçtiğimiz ay keskin bir ivme kazandı. Şubat ayında yüzde 4.5 artmasının ardından TÜFE, Mart ayında bir yıl öncesinin rakamlarına göre yüzde 6.1 artış gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/ingilterede-enflasyon-30-yilin-zirvesinde-1055520168.html
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isveç, enflasyon, artış, rekor
İsveç'te enflasyon 30 yılın zirvesini gördü
12:35 14.04.2022 (güncellendi: 12:39 14.04.2022) Abone ol
İsveç enflasyonu, küresel enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte Mart ayında son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Bugün yayınlanan resmi rakamlara göre, İskandinav ülkesi İsveç'te sabit faizli Tüketici Fiyat Endeksi geçtiğimiz ay keskin bir ivme kazandı.
Şubat ayında yüzde 4.5 artmasının ardından TÜFE, Mart ayında bir yıl öncesinin rakamlarına göre yüzde 6.1 artış gösterdi.