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İzmir'de 2 çocuk annesi genç kadın eski eşinin evinde ölü bulundu
İzmir'de 2 çocuk annesi genç kadın eski eşinin evinde ölü bulundu
İzmir'in Bornova ilçesinde, ayrıldığı eşinin evine çocuklarını görmeye gelen 22 yaşındaki kadın, battaniyeye sarılı halde ölü bulundu. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T05:16+0300
2022-04-14T05:43+0300
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Alınan bilgiye göre, Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz (22), 2 çocuğunu görmek için ayrıldığı eşi Yalçın P'nin (27), babası ve babaannesiyle birlikte yaşadığı Bornova ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi.Bir süre sonra Yalçın P'nin evinin kapısının açık olduğunu gören bir yakını, Remziye Tüysüz'ün battaniyeye sarılı halde hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Tüysüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.Ekipler, olayla ilgili eski eş Yalçın P. ile kardeşleri Furkan ve Osman, babası Hanifi ile babaannesi Hanım P'yi gözaltına aldı.Tüysüz'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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izmir, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri

İzmir'de 2 çocuk annesi genç kadın eski eşinin evinde ölü bulundu

05:16 14.04.2022 (güncellendi: 05:43 14.04.2022)
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - MUSTAFA İÇİzmir'in Bornova ilçesinde, ayrıldığı eşinin evine çocuklarını görmeye gelen 22 yaşındaki kadın, battaniyeye sarılı halde ölü bulundu.
İzmir'in Bornova ilçesinde, ayrıldığı eşinin evine çocuklarını görmeye gelen 22 yaşındaki kadın, battaniyeye sarılı halde ölü bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - MUSTAFA İÇ
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İzmir'in Bornova ilçesinde, ayrıldığı eşinin evine çocuklarını görmeye gelen 22 yaşındaki kadın, battaniyeye sarılı halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz (22), 2 çocuğunu görmek için ayrıldığı eşi Yalçın P'nin (27), babası ve babaannesiyle birlikte yaşadığı Bornova ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi.
Bir süre sonra Yalçın P'nin evinin kapısının açık olduğunu gören bir yakını, Remziye Tüysüz'ün battaniyeye sarılı halde hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Tüysüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ekipler, olayla ilgili eski eş Yalçın P. ile kardeşleri Furkan ve Osman, babası Hanifi ile babaannesi Hanım P'yi gözaltına aldı.
Tüysüz'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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