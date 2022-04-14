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Japonya, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu'nu terör listesinden çıkardı: Rus Dışişleri kınadı
Japonya, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu'nu terör listesinden çıkardı: Rus Dışişleri kınadı
Japonya, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu'nu terör örgütleri listesinden çıkarma kararı aldı. Tokyo'nun adımına Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T10:41+0300
2022-04-14T10:41+0300
2022-04-14T10:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
azov taburu
terör örgütleri
neo-nazi
rusya
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Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı (PSIA), Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde çok sayıda savaş suçuna karıştığı bilinen neo-Nazi Azov Taburu'nu 2014'ten bu yana tuttuğu terör listesinden çıkardı.PSIA'nın açıklamasında örgüt hakkındaki bilgilerin çeşitli açık kaynaklardan toplandığı ve bu sebeple listeye 'yanlışlıkla' dahil edildiği iddia edildi. Açıklamada, "Bu bağımsız bir değerlendirme değildir ve teşkilatın, Azov Taburu'nu neo-Nazi örgüt olarak tanıdığı anlamına gelmez" ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, insanlık dışı rejimlerin tarafını tutmanın Japon tarihine bir ilk olmadığını belirtti. Zaharova, ayrıca bu adımla Tokyo'nun kendi güvenliğinin altını oyduğunu ve Japon vatandaşlarının çok kısa bir süre önce dünya çapında terör saldırılarına maruz kaldığını anımsatarak, Rusya'nın bu tür eylemlerde Japonya'ya aktif destek sunduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce Japonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu ve neo-Nazi paramiliter güçlere daha fazla silah göndermeyi değerlendireceğini açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı ise, Azov Taburu'nun Ukrayna'da sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220412/kanada-ukraynali-neo-nazi-azov-taburu-militanlarini-egitiyor-1055487769.html
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Japonya, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu'nu terör listesinden çıkardı: Rus Dışişleri kınadı
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Japonya, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu'nu terör örgütleri listesinden çıkarma kararı aldı. Tokyo'nun adımına Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.
Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı (PSIA), Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde çok sayıda savaş suçuna karıştığı bilinen neo-Nazi Azov Taburu'nu 2014'ten bu yana tuttuğu terör listesinden çıkardı.
PSIA'nın açıklamasında örgüt hakkındaki bilgilerin çeşitli açık kaynaklardan toplandığı ve bu sebeple listeye 'yanlışlıkla' dahil edildiği iddia edildi. Açıklamada, "Bu bağımsız bir değerlendirme değildir ve teşkilatın, Azov Taburu'nu neo-Nazi örgüt olarak tanıdığı anlamına gelmez" ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, insanlık dışı rejimlerin tarafını tutmanın Japon tarihine bir ilk olmadığını belirtti. Zaharova, ayrıca bu adımla Tokyo'nun kendi güvenliğinin altını oyduğunu ve Japon vatandaşlarının çok kısa bir süre önce dünya çapında terör saldırılarına maruz kaldığını anımsatarak, Rusya'nın bu tür eylemlerde Japonya'ya aktif destek sunduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önce Japonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu ve neo-Nazi paramiliter güçlere daha fazla silah göndermeyi değerlendireceğini açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı ise, Azov Taburu'nun Ukrayna'da sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belirtmişti.