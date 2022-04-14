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Karamollaoğlu: Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum, üçüncü ittifak olabilir
Karamollaoğlu: Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum, üçüncü ittifak olabilir
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir” dedi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T13:47+0300
2022-04-14T13:50+0300
politika
temel karamollaoğlu
ittifak
seçim
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Karar TV’ye konuşan Karamollaoğlu, yeni seçim kanunu, seçim kurullarının yapısı ve ittifaka katılan siyasi partilerin milletvekili hesaplama sisteminin de değişmesinden bahsederek üçüncü ittifakın olabileceğini söyledi.Karamollaoğlu, 'detaya girmek için erken olduğu' belirterek, altılı masada konuşulanları işaret etti ve şöyle konuştu: “Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. üçüncü ittifak olabilir.”
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temel karamollaoğlu, ittifak, seçim

Karamollaoğlu: Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum, üçüncü ittifak olabilir

13:47 14.04.2022 (güncellendi: 13:50 14.04.2022)
© DHATemel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© DHA
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir” dedi.
Karar TV’ye konuşan Karamollaoğlu, yeni seçim kanunu, seçim kurullarının yapısı ve ittifaka katılan siyasi partilerin milletvekili hesaplama sisteminin de değişmesinden bahsederek üçüncü ittifakın olabileceğini söyledi.
Karamollaoğlu, 'detaya girmek için erken olduğu' belirterek, altılı masada konuşulanları işaret etti ve şöyle konuştu:
“Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. üçüncü ittifak olabilir.”
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