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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/kievin-hersonda-kirim-tatarlari-icin-yeni-bir-sehir-kurmaya-yonelik-vaatleri-kurgu-1055555413.html
'Kiev'in Herson'da Kırım Tatarları için yeni bir şehir kurmaya yönelik vaatleri kurgu'
'Kiev'in Herson'da Kırım Tatarları için yeni bir şehir kurmaya yönelik vaatleri kurgu'
Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Otonomu Başkanı Eyvaz Umerov, Ukrayna hükümetinin Kırım Tatarları için Herson Bölgesi'nde yeni bir şehir kurulacağına... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T13:02+0300
2022-04-14T13:07+0300
kiev
ukrayna krizi
kırım
rusya
eyyaz umerov
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Ukraynalı yetkililerin ve onların Rusya'da yasaklı aşırılık yanlısı Kırım Tatar Meclisi'nin kaçak lideri öncülüğündeki uşaklarının 2015'ten beri Herson Bölgesi'nde Kırım'dan taşınmaya zorlanan kişiler için yeni bir şehir inşa etme vaatleri verdiğini anımsatan Umerov, "Yüzlerce apartman ve müstakil ev yapıp Rusya'ya bağlı Kırım'da yaşamak istemeyen herkese bedava dağıtacaklarına dair sözler verdiler. Yedi yıl geçti fakat ortada bir şehir yok. Vatanlarını terk edenler kiralık konutlarda, yurtlarda yaşıyor. Kentin inşasının bir kurgu ve yalan olduğu ortaya çıktı" dedi.Ukrayna yönetiminin şehir projesi için Türkiye'den büyük miktarda para aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki Kırım Tatarlarının sorunlarının çözülmesi için onlarca milyon dolar kaynak aktardığını anlatan Umerov, fakat bunun yerine Meclis üyelerinin Kiev'de kendilerine lüks konutlar aldığının altını çizdi.Umerov, "Halk için tahsis edilen milyonlarca dolar, bir kez daha korkaklar ve kaçaklara güzel bir yaşam ve kişisel konfor sağlanması için kullanıldı" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/le-pen-kirimin-rusyanin-bir-parcasi-oldugu-aciklamamin-arkasindayim-1055541691.html
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kiev, kırım, rusya, eyyaz umerov

'Kiev'in Herson'da Kırım Tatarları için yeni bir şehir kurmaya yönelik vaatleri kurgu'

13:02 14.04.2022 (güncellendi: 13:07 14.04.2022)
© Sputnik / Yuriy Lashov / Fotoğraf bankasına girKırım Tatarları
Kırım Tatarları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© Sputnik / Yuriy Lashov
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Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Otonomu Başkanı Eyvaz Umerov, Ukrayna hükümetinin Kırım Tatarları için Herson Bölgesi'nde yeni bir şehir kurulacağına dair vaatlerinin kurgudan ibaret olduğunun görüldüğünü söyledi.
Ukraynalı yetkililerin ve onların Rusya'da yasaklı aşırılık yanlısı Kırım Tatar Meclisi'nin kaçak lideri öncülüğündeki uşaklarının 2015'ten beri Herson Bölgesi'nde Kırım'dan taşınmaya zorlanan kişiler için yeni bir şehir inşa etme vaatleri verdiğini anımsatan Umerov, "Yüzlerce apartman ve müstakil ev yapıp Rusya'ya bağlı Kırım'da yaşamak istemeyen herkese bedava dağıtacaklarına dair sözler verdiler. Yedi yıl geçti fakat ortada bir şehir yok. Vatanlarını terk edenler kiralık konutlarda, yurtlarda yaşıyor. Kentin inşasının bir kurgu ve yalan olduğu ortaya çıktı" dedi.

Ukrayna yönetiminin şehir projesi için Türkiye'den büyük miktarda para aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki Kırım Tatarlarının sorunlarının çözülmesi için onlarca milyon dolar kaynak aktardığını anlatan Umerov, fakat bunun yerine Meclis üyelerinin Kiev'de kendilerine lüks konutlar aldığının altını çizdi.

Umerov, "Halk için tahsis edilen milyonlarca dolar, bir kez daha korkaklar ve kaçaklara güzel bir yaşam ve kişisel konfor sağlanması için kullanıldı" diye ekledi.
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