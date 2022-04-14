https://tr.sputniknews.com/20220414/kirimli-vekil-gempel-le-penin-yarimadanin-statusu-konusundaki-tutumu-saygi-uyandiriyor--1055559342.html

Kırımlı vekil Gempel: Le Pen'in yarımadanın statüsü konusundaki tutumu saygı uyandırıyor

Kırımlı vekil Gempel: Le Pen'in yarımadanın statüsü konusundaki tutumu saygı uyandırıyor

Kırımlı vekil Yuriy Gempel, Fransız cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in Kırım'ın statüsüyle ilgili tutumunun saygı uyandırdığını söyledi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T14:40+0300

2022-04-14T14:40+0300

2022-04-14T14:42+0300

ukrayna krizi

kırım

fransa

marine le pen

yuriy gempel

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Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'un rakibi sağcı aday Marine Le Pen, daha önce yaptığı 'Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğu' açıklamasının arkasında olduğunu yineledi. Le Pen'in sözlerini Sputnik'e değerlendiren Kırım Parlamentosu Halk Diplomasisi ve Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Gempel, "Le Pen'in Kırım'ın aidiyeti konusundaki tutumu saygı uyandırıyor fakat en önemlisi, Kırımlıların Kırım'ı her zaman Rus toprağı olarak görmesi ve bundan bir dakika bile pişman olmamasıdır" dedi. Kırımlıların Le Pen'e 24 Nisan'da yapılacak ikinci tur seçimlerde zafer dilediğini kaydeden Gempel, "ABD yanlısı güçler, kendileri için sakıncalı buldukları, ülkesinin ve halkının ulusal çıkarlarını savunabilecek ve kukla olmayacak bağımsız bir adayın zaferini önlemek için kirli teknolojiler de dahil her türlü yola başvuracağı için mücadele yeterince çetin geçecek" ifadelerini kullandı. Kırım konusundaki tutumu nedeniyle Ukrayna'ya girişi yasaklanan Le Pen'in seçimlerin sonuçlarından bağımsız olarak yakında Kiev'i ziyaret edebileceğini, zira Kiev'de suç rejiminin yok edileceğini söyleyen Gempel, Fransız siyasetçiyi Kırım'dan görmekten de mutlu olacaklarını ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220413/le-pen-kirimin-rusyanin-bir-parcasi-oldugu-aciklamamin-arkasindayim-1055541691.html

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