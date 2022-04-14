Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220414/kocaelide-beyoglu-deresine-birakilan-hayvan-gubresi-sahile-kadar-ulasti-1055569791.html
Kocaeli'de Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübresi sahile kadar ulaştı
Kocaeli'de Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübresi sahile kadar ulaştı
Kocaeli'de Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübresi körfeze kadar ulaştı. Dere güzergahında bulunan tesisler mercek altına alınırken, sahilden 360 ton hayan... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T20:32+0300
2022-04-14T20:32+0300
türkiye
gübre
kocaeli
körfez
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055570149_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ce97b113c5da1ee619b1ee7a69a0cdec.jpg
Gölcük ilçesinin üst kısımlarında bulunan hayvan çiftliğinden Beyoğlu Deresi'ne tonlarca gübre bırakıldı. Beyoğlu Deresi'ne atılan tonlarca hayvan gübresi Kavaklı Sahili'ne vurdu. Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar şerit boyunca hayvan dışkısı olduğunu fark ederek durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi. Belediye ekipleri, ağır kokusuyla mide bulandıran hayvan dışkısını sahilden çıkarmak için çalışma başlattı. İş makinesiyle sahile giren ekipler, kepçe yardımıyla hayvan pisliğini kamyon kasasına doldurdu. Sahilden, her biri 12 ton kapasiteye sahip 30 kamyon dolusu hayvan dışkısı çıkarıldığı öğrenildi. Hayvan dışkılarını Beyoğlu Deresi'ne bırakan, dere güzergahında bulunan ve çevrenin kirlenmesine sebep olan işletmeler mercek altına alındı.
türkiye
kocaeli
körfez
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055570149_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1eb5c368a1be604997c4a8d882901485.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gübre, kocaeli, körfez

Kocaeli'de Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübresi sahile kadar ulaştı

20:32 14.04.2022
© İHA / ADİL ÖZDEMİR - CİHAN ATİK-AW595666Kocaeli'de Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübresi sahile kadar ulaştı.
Kocaeli'de Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübresi sahile kadar ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© İHA / ADİL ÖZDEMİR - CİHAN ATİK-AW595666
Abone olTelegram
Kocaeli'de Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübresi körfeze kadar ulaştı. Dere güzergahında bulunan tesisler mercek altına alınırken, sahilden 360 ton hayan gübresi çıkartıldı.
Gölcük ilçesinin üst kısımlarında bulunan hayvan çiftliğinden Beyoğlu Deresi'ne tonlarca gübre bırakıldı. Beyoğlu Deresi'ne atılan tonlarca hayvan gübresi Kavaklı Sahili'ne vurdu. Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar şerit boyunca hayvan dışkısı olduğunu fark ederek durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi.

Belediye ekipleri, ağır kokusuyla mide bulandıran hayvan dışkısını sahilden çıkarmak için çalışma başlattı. İş makinesiyle sahile giren ekipler, kepçe yardımıyla hayvan pisliğini kamyon kasasına doldurdu. Sahilden, her biri 12 ton kapasiteye sahip 30 kamyon dolusu hayvan dışkısı çıkarıldığı öğrenildi.

Hayvan dışkılarını Beyoğlu Deresi'ne bırakan, dere güzergahında bulunan ve çevrenin kirlenmesine sebep olan işletmeler mercek altına alındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала