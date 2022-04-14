https://tr.sputniknews.com/20220414/kopek-satisi-ilaniyla-52-kisiyi-dolandiran-14-zanli-yakalandi-1055554620.html
Köpek satışı ilanıyla 52 kişiyi dolandıran 14 zanlı yakalandı
Köpek satışı ilanıyla 52 kişiyi dolandıran 14 zanlı yakalandı
Adana’da internetten köpek satışı ilanı vererek 52 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T12:27+0300
2022-04-14T12:27+0300
2022-04-14T12:27+0300
türkiye
köpek
dolandırıcılık
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Emniyet ekipleri, internetten köpek satışı ilanı vererek 30 ilde 52 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.Kimliklerini belirlenen 14 şüpheliye yönelik kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen C.A. dahil 14 zanlı yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda sahte kimlikle telefon hatları ve dijital materyal bulundu.C.A.’nın benzer suçlardan 38 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.Yakalanan kişilerin sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla köpek satışı ilanı verip banka hesaplarına paranın yatırılmasını sağladıktan sonra alıcılarla irtibatı kestikleri belirtildi.
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köpek, dolandırıcılık
Köpek satışı ilanıyla 52 kişiyi dolandıran 14 zanlı yakalandı
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Adana’da internetten köpek satışı ilanı vererek 52 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri, internetten köpek satışı ilanı vererek 30 ilde 52 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Kimliklerini belirlenen 14 şüpheliye yönelik kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen C.A. dahil 14 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda sahte kimlikle telefon hatları ve dijital materyal bulundu.
C.A.’nın benzer suçlardan 38 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.
Yakalanan kişilerin sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla köpek satışı ilanı verip banka hesaplarına paranın yatırılmasını sağladıktan sonra alıcılarla irtibatı kestikleri belirtildi.