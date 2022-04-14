https://tr.sputniknews.com/20220414/kremlin-ukraynayla-yuz-yuze-baris-gorusmelerine-belarusta-devam-edilmesini-tercih-ederiz---1055557499.html
Kremlin: Ukrayna’yla yüz yüze barış görüşmelerine Belarus’ta devam edilmesini tercih ederiz
Kremlin: Ukrayna’yla yüz yüze barış görüşmelerine Belarus’ta devam edilmesini tercih ederiz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafı ile yüz yüze barış görüşmelerinin Belarus’ta devam etmesini tercih edeceklerini söyledi. Bu karar alınırken Ukrayna... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T13:39+0300
2022-04-14T13:39+0300
2022-04-14T13:39+0300
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vladimir putin
mevlüt çavuşoğlu
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile mart sonundan beri yüz yüz olarak gerçekleştirilmeyen barış görüşmelerine ilişkin soru üzerine, “Bizim açımızdan Belarus, görüşmelerin gerçekleştirilmesi için harika bir yer olurdu. Ancak biliyorsunuz ki bunun olabilmesi için Ukrayna’nın görüşü de gerekli” dedi. Peskov, tarafların yüz yüze görüşmelerinin ne zaman yeniden devam edeceğinin belli olup olmadığı sorusuna ise, “Henüz belli değil” yanıtını verdi. Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının son yüz yüze görüşmeleri mart sonunda İstanbul’da gerçekleşmişti. Görüşmelerin ilk üç turuysa Belarus topraklarında düzenlendi. ‘Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi reddediyor değil, görüşme öncesinde barış anlaşması metninin hazırlanmış olması gerek’ Bunun yanında Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetmediğini fakat böyle bir görüşmenin gerçekleşmesi için bir sebep olması gerektiğini, liderlerin imzalayacağı barış anlaşmasının görüşmeye dek hazırlanmış olması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Putin ile Zelenskiy’in beklenen görüşmelerinin yakında gerçekleşebileceği ve görüşmenin gerçekleşmesinin, Rusya Devlet Başkanı’nın pozisyonuna bağlı olacağına ilişkin sözlerinin sorulması üstüne, Kremlin Sözcüsü şunları söyledi: “Devlet Başkanı’nın (Putin) böyle bir görüşmeyi prensip olarak hiçbir zaman reddetmediğini söyledik, ancak bu görüşme için uygun koşulların önceden hazırlanmış olması gerekiyor, belge metninin (barış anlaşması metni) hazırlanmış olması gerekiyor. şu an için bu konuda size söyleyecek yeni bir şeyimiz yok.” ‘Putin ile Erdoğan’ın telefonda görüşmesine ilişkin karar alınırsa duyuracağız’ Peskov, Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden görüşmesinin planlanıp planlanmadığı sorusunaysa, “Böyle bir konuşmanın gerçekleşmesine karar verilirse sizlere bunu duyuracağız” cevabını verdi. Çavuşoğlu, Erdoğan’ın Putin ve Zelenskiy ile yakında telefonda görüşmeyi planladığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220414/bakan-cavusoglu--tum-zorluklara-ragmen-bir-ateskes-ihtimali-var-1055552327.html
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Kremlin: Ukrayna’yla yüz yüze barış görüşmelerine Belarus’ta devam edilmesini tercih ederiz
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafı ile yüz yüze barış görüşmelerinin Belarus’ta devam etmesini tercih edeceklerini söyledi. Bu karar alınırken Ukrayna tarafının isteklerinin de dikkate alınacağını kaydeden Peskov, yüz yüze görüşmelerin ne zaman yeniden başlayacağının ise şu anda belirsiz olduğunu kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile mart sonundan beri yüz yüz olarak gerçekleştirilmeyen barış görüşmelerine ilişkin soru üzerine, “Bizim açımızdan Belarus, görüşmelerin gerçekleştirilmesi için harika bir yer olurdu. Ancak biliyorsunuz ki bunun olabilmesi için Ukrayna’nın görüşü de gerekli” dedi.
Peskov, tarafların yüz yüze görüşmelerinin ne zaman yeniden devam edeceğinin belli olup olmadığı sorusuna ise, “Henüz belli değil” yanıtını verdi.
Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının son yüz yüze görüşmeleri mart sonunda İstanbul’da gerçekleşmişti. Görüşmelerin ilk üç turuysa Belarus topraklarında düzenlendi.
‘Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi reddediyor değil, görüşme öncesinde barış anlaşması metninin hazırlanmış olması gerek’
Bunun yanında Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetmediğini fakat böyle bir görüşmenin gerçekleşmesi için bir sebep olması gerektiğini, liderlerin imzalayacağı barış anlaşmasının görüşmeye dek hazırlanmış olması gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Putin ile Zelenskiy’in beklenen görüşmelerinin yakında gerçekleşebileceği ve görüşmenin gerçekleşmesinin, Rusya Devlet Başkanı’nın pozisyonuna bağlı olacağına ilişkin sözlerinin sorulması üstüne, Kremlin Sözcüsü şunları söyledi: “Devlet Başkanı’nın (Putin) böyle bir görüşmeyi prensip olarak hiçbir zaman reddetmediğini söyledik, ancak bu görüşme için uygun koşulların önceden hazırlanmış olması gerekiyor, belge metninin (barış anlaşması metni) hazırlanmış olması gerekiyor. şu an için bu konuda size söyleyecek yeni bir şeyimiz yok.”
‘Putin ile Erdoğan’ın telefonda görüşmesine ilişkin karar alınırsa duyuracağız’
Peskov, Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden görüşmesinin planlanıp planlanmadığı sorusunaysa, “Böyle bir konuşmanın gerçekleşmesine karar verilirse sizlere bunu duyuracağız” cevabını verdi.
Çavuşoğlu, Erdoğan’ın Putin ve Zelenskiy ile yakında telefonda görüşmeyi planladığını söylemişti.