https://tr.sputniknews.com/20220414/le-pen-ukraynada-yasananlar-soykirim-olarak-nitelenemez-bilinen-gerceklerle-tutariz-1055554289.html

Le Pen: Ukrayna'da yaşananlar 'soykırım' olarak nitelenemez, bilinen gerçeklerle tutarsız

Le Pen: Ukrayna'da yaşananlar 'soykırım' olarak nitelenemez, bilinen gerçeklerle tutarsız

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'un rakibi sağcı aday Marine Le Pen, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatının ABD'nin tanımladığı gibi... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T12:16+0300

2022-04-14T12:16+0300

2022-04-14T12:18+0300

ukrayna krizi

ukrayna

fransa

emmanuel macron

marine le pen

rusya

soykırım

vladimir zelenskiy

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Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakibi, sağcı aday Marine Le Pen, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.France 2 kanalına konuşan Le Pen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya dönük 'soykırım' suçlamasına dair "Soykırım yasal açıdan son derece açık bir tanım ve halihazırda bilinen gerçeklerle tutarsız" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimr Zelenskiy'in Macron'un 'soykırım' suçlamasını reddetmesine verdiği tepkinin normal olduğunu ve bu tutumu anladığını belirten Le Pen, "Fakat bazen diğer ülkelerden kendisine verebileceğinden fazlasını istiyor" diye konuştu.Geçen günlerde Macron, Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik 'soykırım' suçlamalarını eleştirerek, sözlü gerilimlerin krizin sona ermesine yardımcı olmayacağı ve liderlerin kullandıkları dile 'dikkat etmeleri gerektiğini' söylemişti. Zelenskiy ise Macron'un bu yorumunu 'acı verici' olarak yorumlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220413/macrondan-rusyayi-soykirimcilikla-suclayan-bidena-liderler-kullandiklari-dile-dikkat-etmeli-1055525055.html

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ukrayna, fransa, emmanuel macron, marine le pen, rusya, soykırım, vladimir zelenskiy