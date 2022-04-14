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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/le-pen-ukraynada-yasananlar-soykirim-olarak-nitelenemez-bilinen-gerceklerle-tutariz-1055554289.html
Le Pen: Ukrayna'da yaşananlar 'soykırım' olarak nitelenemez, bilinen gerçeklerle tutarsız
Le Pen: Ukrayna'da yaşananlar 'soykırım' olarak nitelenemez, bilinen gerçeklerle tutarsız
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'un rakibi sağcı aday Marine Le Pen, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatının ABD'nin tanımladığı gibi... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T12:16+0300
2022-04-14T12:18+0300
ukrayna krizi
ukrayna
fransa
emmanuel macron
marine le pen
rusya
soykırım
vladimir zelenskiy
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Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakibi, sağcı aday Marine Le Pen, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.France 2 kanalına konuşan Le Pen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya dönük 'soykırım' suçlamasına dair "Soykırım yasal açıdan son derece açık bir tanım ve halihazırda bilinen gerçeklerle tutarsız" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimr Zelenskiy'in Macron'un 'soykırım' suçlamasını reddetmesine verdiği tepkinin normal olduğunu ve bu tutumu anladığını belirten Le Pen, "Fakat bazen diğer ülkelerden kendisine verebileceğinden fazlasını istiyor" diye konuştu.Geçen günlerde Macron, Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik 'soykırım' suçlamalarını eleştirerek, sözlü gerilimlerin krizin sona ermesine yardımcı olmayacağı ve liderlerin kullandıkları dile 'dikkat etmeleri gerektiğini' söylemişti. Zelenskiy ise Macron'un bu yorumunu 'acı verici' olarak yorumlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220413/macrondan-rusyayi-soykirimcilikla-suclayan-bidena-liderler-kullandiklari-dile-dikkat-etmeli-1055525055.html
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ukrayna, fransa, emmanuel macron, marine le pen, rusya, soykırım, vladimir zelenskiy

Le Pen: Ukrayna'da yaşananlar 'soykırım' olarak nitelenemez, bilinen gerçeklerle tutarsız

12:16 14.04.2022 (güncellendi: 12:18 14.04.2022)
© REUTERS / Benoit TessierMarine Le Pen
Marine Le Pen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'un rakibi sağcı aday Marine Le Pen, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatının ABD'nin tanımladığı gibi 'soykırım' olarak nitelendirilemeyeceğini, bunun bilinen gerçeklerle tutarsız olduğunu belirtti.
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakibi, sağcı aday Marine Le Pen, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.
France 2 kanalına konuşan Le Pen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya dönük 'soykırım' suçlamasına dair "Soykırım yasal açıdan son derece açık bir tanım ve halihazırda bilinen gerçeklerle tutarsız" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimr Zelenskiy'in Macron'un 'soykırım' suçlamasını reddetmesine verdiği tepkinin normal olduğunu ve bu tutumu anladığını belirten Le Pen, "Fakat bazen diğer ülkelerden kendisine verebileceğinden fazlasını istiyor" diye konuştu.
Geçen günlerde Macron, Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik 'soykırım' suçlamalarını eleştirerek, sözlü gerilimlerin krizin sona ermesine yardımcı olmayacağı ve liderlerin kullandıkları dile 'dikkat etmeleri gerektiğini' söylemişti. Zelenskiy ise Macron'un bu yorumunu 'acı verici' olarak yorumlamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
Ukrayna krizi
Macron'dan Putin'i 'soykırım yapmakla' suçlayan Biden'a: Liderler kullandıkları dile dikkat etmeli
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