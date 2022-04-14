https://tr.sputniknews.com/20220414/le-pen-ukraynada-yasananlar-soykirim-olarak-nitelenemez-bilinen-gerceklerle-tutariz-1055554289.html
Le Pen: Ukrayna'da yaşananlar 'soykırım' olarak nitelenemez, bilinen gerçeklerle tutarsız
Le Pen: Ukrayna'da yaşananlar 'soykırım' olarak nitelenemez, bilinen gerçeklerle tutarsız
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'un rakibi sağcı aday Marine Le Pen, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatının ABD'nin tanımladığı gibi... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T12:16+0300
2022-04-14T12:16+0300
2022-04-14T12:18+0300
ukrayna krizi
ukrayna
fransa
emmanuel macron
marine le pen
rusya
soykırım
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044347746_0:53:1801:1066_1920x0_80_0_0_b6d4e8ea697ecf0ed6c2a4e5395fd650.jpg
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakibi, sağcı aday Marine Le Pen, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.France 2 kanalına konuşan Le Pen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya dönük 'soykırım' suçlamasına dair "Soykırım yasal açıdan son derece açık bir tanım ve halihazırda bilinen gerçeklerle tutarsız" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimr Zelenskiy'in Macron'un 'soykırım' suçlamasını reddetmesine verdiği tepkinin normal olduğunu ve bu tutumu anladığını belirten Le Pen, "Fakat bazen diğer ülkelerden kendisine verebileceğinden fazlasını istiyor" diye konuştu.Geçen günlerde Macron, Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik 'soykırım' suçlamalarını eleştirerek, sözlü gerilimlerin krizin sona ermesine yardımcı olmayacağı ve liderlerin kullandıkları dile 'dikkat etmeleri gerektiğini' söylemişti. Zelenskiy ise Macron'un bu yorumunu 'acı verici' olarak yorumlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220413/macrondan-rusyayi-soykirimcilikla-suclayan-bidena-liderler-kullandiklari-dile-dikkat-etmeli-1055525055.html
ukrayna
fransa
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044347746_154:0:1645:1118_1920x0_80_0_0_786b2c9fd6f02455c9c43eefd4f82961.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, fransa, emmanuel macron, marine le pen, rusya, soykırım, vladimir zelenskiy
Le Pen: Ukrayna'da yaşananlar 'soykırım' olarak nitelenemez, bilinen gerçeklerle tutarsız
12:16 14.04.2022 (güncellendi: 12:18 14.04.2022) Abone ol
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'un rakibi sağcı aday Marine Le Pen, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatının ABD'nin tanımladığı gibi 'soykırım' olarak nitelendirilemeyeceğini, bunun bilinen gerçeklerle tutarsız olduğunu belirtti.
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakibi, sağcı aday Marine Le Pen, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.
France 2 kanalına konuşan Le Pen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya dönük 'soykırım' suçlamasına dair "Soykırım yasal açıdan son derece açık bir tanım ve halihazırda bilinen gerçeklerle tutarsız" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimr Zelenskiy'in Macron'un 'soykırım' suçlamasını reddetmesine verdiği tepkinin normal olduğunu ve bu tutumu anladığını belirten Le Pen, "Fakat bazen diğer ülkelerden kendisine verebileceğinden fazlasını istiyor" diye konuştu.
Geçen günlerde Macron, Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik 'soykırım' suçlamalarını eleştirerek, sözlü gerilimlerin krizin sona ermesine yardımcı olmayacağı ve liderlerin kullandıkları dile 'dikkat etmeleri gerektiğini' söylemişti. Zelenskiy ise Macron'un bu yorumunu 'acı verici' olarak yorumlamıştı.