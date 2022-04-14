https://tr.sputniknews.com/20220414/litvanya-basbakani-simonyte-rus-gazi-olmadan-konfor-olmaz---1055569121.html
Litvanya Başbakanı Simonyte: Rus gazı olmadan ‘konfor’ olmaz
Litvanya Başbakanı Simonyte: Rus gazı olmadan ‘konfor’ olmaz
Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Baltık ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya’nın Klaipeda limanındaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinin... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T19:42+0300
2022-04-14T19:42+0300
2022-04-14T19:41+0300
ukrayna krizi
litvanya
doğalgaz
rus
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Novosti Radyosu'na konuşan Ingrida Simonyte, "Her üç ülke de bu tür bir pakette çalışmaya devam edebilir, ancak bu pek konforlu olmayacak” dedi. Ülkenin gaz hammaddesini deniz yoluyla aldığını hatırlatan Litvanya Başbakanı, bazı durumlarda kritik sorunların ortaya çıkabileceğini belirterek, “Örneğin, çok soğuk kış koşulları ve ısıtma için yüksek gaz tüketimine ihtiyaç duyulan durumlarda, büyük endüstriyel tüketicilere kısıtlamalar uygulamak zorunda kalacağımız bir durum ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgaz ödemelerinin ruble ile yapılmasını öngören kararnameyi imzalamasının ardından Baltık ülkeleri 1 Nisan’dan itibaren Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurma kararı almıştı.
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litvanya, doğalgaz, rus
Litvanya Başbakanı Simonyte: Rus gazı olmadan ‘konfor’ olmaz
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Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Baltık ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya’nın Klaipeda limanındaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinin kapasitesinden memnun olabileceklerini, ancak ortaya çıkabilecek sorunların gözardı edilemeyeceğini söyledi.
Novosti Radyosu'na konuşan Ingrida Simonyte, "Her üç ülke de bu tür bir pakette çalışmaya devam edebilir, ancak bu pek konforlu olmayacak” dedi.
Ülkenin gaz hammaddesini deniz yoluyla aldığını hatırlatan Litvanya Başbakanı, bazı durumlarda kritik sorunların ortaya çıkabileceğini belirterek, “Örneğin, çok soğuk kış koşulları ve ısıtma için yüksek gaz tüketimine ihtiyaç duyulan durumlarda, büyük endüstriyel tüketicilere kısıtlamalar uygulamak zorunda kalacağımız bir durum ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgaz ödemelerinin ruble ile yapılmasını öngören kararnameyi imzalamasının ardından Baltık ülkeleri 1 Nisan’dan itibaren Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurma kararı almıştı.