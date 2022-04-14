https://tr.sputniknews.com/20220414/litvanya-basbakani-simonyte-rus-gazi-olmadan-konfor-olmaz---1055569121.html

Litvanya Başbakanı Simonyte: Rus gazı olmadan ‘konfor’ olmaz

Litvanya Başbakanı Simonyte: Rus gazı olmadan ‘konfor’ olmaz

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Baltık ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya’nın Klaipeda limanındaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinin... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T19:42+0300

2022-04-14T19:42+0300

2022-04-14T19:41+0300

ukrayna krizi

litvanya

doğalgaz

rus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055160995_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_048b90462a21207d37dfb55b7ec6fe1b.jpg

Novosti Radyosu'na konuşan Ingrida Simonyte, "Her üç ülke de bu tür bir pakette çalışmaya devam edebilir, ancak bu pek konforlu olmayacak” dedi. Ülkenin gaz hammaddesini deniz yoluyla aldığını hatırlatan Litvanya Başbakanı, bazı durumlarda kritik sorunların ortaya çıkabileceğini belirterek, “Örneğin, çok soğuk kış koşulları ve ısıtma için yüksek gaz tüketimine ihtiyaç duyulan durumlarda, büyük endüstriyel tüketicilere kısıtlamalar uygulamak zorunda kalacağımız bir durum ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgaz ödemelerinin ruble ile yapılmasını öngören kararnameyi imzalamasının ardından Baltık ülkeleri 1 Nisan’dan itibaren Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurma kararı almıştı.

litvanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

litvanya, doğalgaz, rus