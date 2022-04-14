https://tr.sputniknews.com/20220414/merkez-bankasi-faizi-yuzde-14te-sabit-tuttu-1055558341.html
Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu
Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu faizi yüzde 14'te sabit tuttu. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T14:01+0300
2022-04-14T14:01+0300
2022-04-14T14:06+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
şahap kavcıoğlu
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Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın dördüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220317/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1054810528.html
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merkez bankası, faiz, şahap kavcıoğlu
Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu
14:01 14.04.2022 (güncellendi: 14:06 14.04.2022) Abone ol
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu faizi yüzde 14'te sabit tuttu.
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
Para Politikası Kurulu (PPK), yılın dördüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Etkisi sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır."