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https://tr.sputniknews.com/20220414/meteoroloji-uyardi-gunun-ilk-saatlerinden-itibaren-orta-karadeniz-bolgesinde-firtina-bekleniyor-1055546664.html
Meteoroloji uyardı: Günün ilk saatlerinden itibaren Orta Karadeniz bölgesinde fırtına bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Günün ilk saatlerinden itibaren Orta Karadeniz bölgesinde fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de kuvvetli fırtına etkili olacak. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T02:32+0300
2022-04-14T02:32+0300
türkiye
fırtına
meteoroloji
karadeniz
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MGM'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:"Orta Karadeniz’de rüzgarın, Perşembe gününün ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."
türkiye
karadeniz
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fırtına, meteoroloji, karadeniz

Meteoroloji uyardı: Günün ilk saatlerinden itibaren Orta Karadeniz bölgesinde fırtına bekleniyor

02:32 14.04.2022
© AAfırtına
fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de kuvvetli fırtına etkili olacak.
MGM'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Orta Karadeniz’de rüzgarın, Perşembe gününün ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."
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