https://tr.sputniknews.com/20220414/meteoroloji-uyardi-gunun-ilk-saatlerinden-itibaren-orta-karadeniz-bolgesinde-firtina-bekleniyor-1055546664.html

Meteoroloji uyardı: Günün ilk saatlerinden itibaren Orta Karadeniz bölgesinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Günün ilk saatlerinden itibaren Orta Karadeniz bölgesinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de kuvvetli fırtına etkili olacak. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T02:32+0300

2022-04-14T02:32+0300

2022-04-14T02:32+0300

türkiye

fırtına

meteoroloji

karadeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055167388_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fbb0ec9a71a205c140f31c3631d32217.jpg

MGM'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:"Orta Karadeniz’de rüzgarın, Perşembe gününün ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

türkiye

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fırtına, meteoroloji, karadeniz