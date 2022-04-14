https://tr.sputniknews.com/20220414/moda-sahnesinin-sayaci-sokuldu-1055573414.html

Moda Sahnesi’nin sayacı söküldü

Moda Sahnesi’nin sayacı söküldü

Bir süre önce enerji hakkını kendi kendine sağlamaya karar verdiklerini duyuran Moda Sahnesi'nin elektrik sayacı söküldü. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T23:06+0300

2022-04-14T23:06+0300

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türkiye

moda sahnesi

kadıköy

elektrik

enerji

fatura

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Son dönemde gelen elektrik zamlarını protesto ederek faturasını ödemeyen ve iki kez elektriği kesildikten sonra enerji hakkını kendi kendine sağlamaya karar veren Moda Sahnesi'nin sayacı söküldü.Moda Sahnesi'nin Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan sayacın sökülmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Aydoğan, "Uzaktan kumanda edilen elektrik sayacının takılması gidilecek yolların bittiği gibi bir karabasan üretmişti ilkin. Çaresizlik bastı yüreğimize, bir canımız sıkıldı. Fakat daha 24 saat geçmeden bir dolu yolun olduğunu gösterdi dostlarımız. En radikali saatin sökülüp çalışan başka bir saatin takılması. Saati söküp direkt enerjiyi bağlarsak saatten geçmediği için ne kadar kullandığımız belli olmayacağından hapis cezası riski barındırıyormuş. Ama çalışan bir sayaç ışıldarmış. Aklımızda" dedi.'Belki de devletten bağımsızlaşabiliriz'Aydoğan şöyle devam etti:"SANATI ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ"Sosyal medya hesaplarından yeni bir açıklama yayınlayan Moda Sahnesi, açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır. Sanatın ve sanatçının Anayasa'nın 64. maddesi ile garanti altına alınan korunması, dün, 13 Nisan 2022 tarihinde Sabancı Holding'e bağlı taş firması tarafından en temel haklardan biri olan enerji kullanım hakkının engellenmesi suretiyle ihlal edilmiştir. Sanat sevgisini yayılmasını sağlamakla yükümlü TC Kültür Bakanlığı başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi de mart ayı başından beri elektrik kesilme suretiyle Moda Sahnesi'nin faaliyetlerin engellenmesi sürecine seyirci kalmışlardır.Biz bu karanlığı yaratanlara rağmen kararlılıkla oyunlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Bir ay içinde üç katına çıkan elektrik faturasının ödenebilir bir tarafı yoktur. Bu zamlar sanatın ayağına vurulan prangalardır. Anayasa'nın 64. maddesi bu prangayı reddediyor. Biz de Anayasa'nın 64. maddesinin sanata tanıdığı hakkın hesabını soruyoruz. Moda Sahnesi'nin elektriklerini keserek sanatsal faaliyetlerin engel olamazsınız. Sanatı engelleyemeyeceksiniz.Şimdi, geriye Sabancı Holding’in, TC Kültür Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Kadıköy Belediyesi'nin elektrik problemimizi en kısa zamanda çözmeleri kalıyor. Bunu Anayasa'nın 64. maddesi uyarınca bu kurumlardan acilen bekliyoruz.Moda Sahnesi'nin 'ödemiyoruz' aynası herkese, görmek isteyen tüm topluma yeterinden fazla şey gösterdi. Moda Sahnesi ve ona destek olan olanların vatandaş olmanın, yurttaş olmanın sorumluluğunu yerine getirmek için büyük bir gayret gösterdikleri aşikar. Hepsi sağ olsun, var olsun.Gelecek güzel günlerin özlemiyle…"

https://tr.sputniknews.com/20220412/moda-sahnesi-enerji-hakkimizi-kendi-kendimize-saglamaya-karar-verdik-1055486202.html

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moda sahnesi, kadıköy, elektrik, enerji, fatura