https://tr.sputniknews.com/20220414/moskovadaki-gayrimenkul-fuari-turk-firmalarinin-tum-beklentilerini-asti-1055568357.html
‘Moskova’daki gayrimenkul fuarı Türk firmalarının tüm beklentilerini aştı’
‘Moskova’daki gayrimenkul fuarı Türk firmalarının tüm beklentilerini aştı’
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Property Show Uluslararası Gayrimenkul Fuarı’na, 25’i Türkiye’den olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden 60'tan fazla... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T19:14+0300
2022-04-14T19:14+0300
2022-04-14T19:17+0300
görüş
rusya
türkiye
moskova
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Moskova’da düzenlenen Property Show Uluslararası Gayrimenkul Fuarı özellikle de Türk şirketlerin ilgisini çekti. Etkinliğe Türkiye'den toplam 25 yüklenici ve gayrimenkul pazarlama şirketi katıldı.Alanya merkezli IRLANYA HOMES adlı Türk şirketinin satış yetkilisi Ella Sazonova, Sputnik muhabirine demecinde fuarın üst düzey organizasyonuna dikkat çekti. Sazonova, Property Show’un kapsam ve etki bakımından tüm beklentilerini aştığını ifade etti.Sazonova, “Moskova Uluslararası Gayrimenkul Fuarı Property Show’a katılımımızın sonuçlarından çok memnunuz. Kişi, soru, başvuru ve sonrasındaki iletişim sayıları bizi çok mutlu etti. Her şey yüksek profesyonel düzeyde organize edilmişti. Moskova'daki fuarda çalışmak bir zevkti ve içimizde sadece olumlu izlenimler bıraktı. Çok keyif aldık. Property Show, tüm beklentilerimizi aştı” diye konuştu.Moskova’daki fuardan sonra şirketleri yeni alanlara açılmayı ve Rusya'da temsilcilik ofisi açmayı düşündüğünü anlatan Sazonova, şunları söyledi:İRLANYA HOMES'un toplam satışlarında aslan payının Rusya'ya ait olduğuna dikkat çeken Sazonova, “Şirketimiz gelişmeye odaklıdır ve bu nedenle Moskova fuarına düzenli olarak katılmayı planlıyor. Rusya büyük bir ülke ve çok fazla potansiyel müşteri barındırıyor” vurgusunu yaptı.
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
rusya, türkiye, moskova
‘Moskova’daki gayrimenkul fuarı Türk firmalarının tüm beklentilerini aştı’
19:14 14.04.2022 (güncellendi: 19:17 14.04.2022) Abone ol
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Property Show Uluslararası Gayrimenkul Fuarı’na, 25’i Türkiye’den olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden 60'tan fazla şirket katıldı.
Moskova’da düzenlenen Property Show Uluslararası Gayrimenkul Fuarı özellikle de Türk şirketlerin ilgisini çekti. Etkinliğe Türkiye'den toplam 25 yüklenici ve gayrimenkul pazarlama şirketi katıldı.
Alanya merkezli IRLANYA HOMES adlı Türk şirketinin satış yetkilisi Ella Sazonova, Sputnik muhabirine demecinde fuarın üst düzey organizasyonuna dikkat çekti. Sazonova, Property Show’un kapsam ve etki bakımından tüm beklentilerini aştığını ifade etti.
Sazonova, “Moskova Uluslararası Gayrimenkul Fuarı Property Show’a katılımımızın sonuçlarından çok memnunuz. Kişi, soru, başvuru ve sonrasındaki iletişim sayıları bizi çok mutlu etti. Her şey yüksek profesyonel düzeyde organize edilmişti. Moskova'daki fuarda çalışmak bir zevkti ve içimizde sadece olumlu izlenimler bıraktı. Çok keyif aldık. Property Show, tüm beklentilerimizi aştı” diye konuştu.
Moskova’daki fuardan sonra şirketleri yeni alanlara açılmayı ve Rusya'da temsilcilik ofisi açmayı düşündüğünü anlatan Sazonova, şunları söyledi:
“Şu anda ne yazık ki Rusya'da bir temsilciliğimiz yok. Fakat Rusya’nın farklı kentlerinde yıllardır etkileşimde olduğumuz çok sayıda ortak emlakçı şirket var. Son fuardan sonra orada kendi temsilciliğimizi açmayı ciddi ciddi düşündük, zira o şekilde çok daha rahat olacaktır. Fuardan sonra yeni alanlara da açılmayı düşündük. Örneğin İstanbul ile yakın çalışmaya başladık. Alanya merkezli olduğumuz için daha önce İstanbul’daki gayrimenkuller ile ilgilenmemiştik. Yani Property Show’dan sonra yeni bir alana açıldık, İstanbul’a. Bizim için çok iyi bir şey.”
İRLANYA HOMES'un toplam satışlarında aslan payının Rusya'ya ait olduğuna dikkat çeken Sazonova, “Şirketimiz gelişmeye odaklıdır ve bu nedenle Moskova fuarına düzenli olarak katılmayı planlıyor. Rusya büyük bir ülke ve çok fazla potansiyel müşteri barındırıyor” vurgusunu yaptı.