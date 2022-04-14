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NASA'dan Güneş fırtınası açıklaması: Dünya'yı vurmak üzere, telefonlar ve uydular etkilenebilir
NASA'dan Güneş fırtınası açıklaması: Dünya'yı vurmak üzere, telefonlar ve uydular etkilenebilir
Güneş'ten yayılan çok miktarda plazmanın bugün Dünya'ya ulaşması bekleniyor. NASA verilerini inceleyen uzmanlar telefonlar ve uyduların Güneş fırtınası... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T14:47+0300
2022-04-14T15:04+0300
güneş fırtınası
nasa
yaşam
uydu
patlama
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Yeni bir Güneş fırtınası tehlikesi yaşanıyor. Güneş'in üzerindeki AR2987 adındaki leke C sınıfı Güneş püskürtüsü geliyor.NTV’nin aktardığına göre, Güneş patlaması olarak da bilinen bu olay nedeniyle büyük miktarlarda plazma Dünya'ya doğru hareket ediyor. Uzay hava fizikçisi Dr. Tamitha Skov, NASA ve NOAA (ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) verilerini inceledi.Radyo kararmasının büyük bir ihtimalle yaşanmayacağını söyleyen Dr. Skov, amatör radyoların ve GPS kullanıcıların güneş fırtınasından etkilenebileceğini belirtti.Türkiye'de ne zaman gerçekleşecek?Ayrıca 40 derece enleminde bulunan noktalarda kısa ölçekli kutup ışığı görülebilir. Türkiye 36 42 kuzey enlemlerinde bulunuyor. Ancak Güneş Fırtınası'nın Türkiye'ye ulaştığı saatlerde 15 Nisan 2022'nin sabah saatleri yaşanıyor olacak. Bu nedenle kutup ışıkları olarak bilinen fenomenin görülmesi çok düşük bir ihtimal. Güneş fırtınası ABD'de ise havanın karanlık olduğu saatlere denk geliyor. Bu nedenle New York çevresinde kutup ışığının görülebileceği ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220210/spacexin-40-uydusu-gunes-firtinasi-nedeniyle-dustu-1053680599.html
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güneş fırtınası, nasa, uydu, patlama

NASA'dan Güneş fırtınası açıklaması: Dünya'yı vurmak üzere, telefonlar ve uydular etkilenebilir

14:47 14.04.2022 (güncellendi: 15:04 14.04.2022)
© AP Photo / NASAGüneş fırtınası
Güneş fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / NASA
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Güneş'ten yayılan çok miktarda plazmanın bugün Dünya'ya ulaşması bekleniyor. NASA verilerini inceleyen uzmanlar telefonlar ve uyduların Güneş fırtınası nedeniyle zarar görebileceği uyarısını yaptı.
Yeni bir Güneş fırtınası tehlikesi yaşanıyor. Güneş'in üzerindeki AR2987 adındaki leke C sınıfı Güneş püskürtüsü geliyor.
NTV’nin aktardığına göre, Güneş patlaması olarak da bilinen bu olay nedeniyle büyük miktarlarda plazma Dünya'ya doğru hareket ediyor. Uzay hava fizikçisi Dr. Tamitha Skov, NASA ve NOAA (ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) verilerini inceledi.
Radyo kararmasının büyük bir ihtimalle yaşanmayacağını söyleyen Dr. Skov, amatör radyoların ve GPS kullanıcıların güneş fırtınasından etkilenebileceğini belirtti.

Türkiye'de ne zaman gerçekleşecek?

Ayrıca 40 derece enleminde bulunan noktalarda kısa ölçekli kutup ışığı görülebilir. Türkiye 36 42 kuzey enlemlerinde bulunuyor. Ancak Güneş Fırtınası'nın Türkiye'ye ulaştığı saatlerde 15 Nisan 2022'nin sabah saatleri yaşanıyor olacak. Bu nedenle kutup ışıkları olarak bilinen fenomenin görülmesi çok düşük bir ihtimal. Güneş fırtınası ABD'de ise havanın karanlık olduğu saatlere denk geliyor. Bu nedenle New York çevresinde kutup ışığının görülebileceği ifade edildi.
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