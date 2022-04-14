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Nesli tehlikede olan küçük akbabalar, uydudan takip edilecek
Nesli tehlikede olan küçük akbabalar, uydudan takip edilecek
Eskişehir'de, dünya çapında nesli tehlikede olan küçük akbabaların üzerlerine uydu vericisi takılarak takip edilmesine olanak sağlayacak proje başlatıldı... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T22:54+0300
2022-04-14T22:54+0300
yaşam
akbaba
eskişehir
doğa
vahşi yaşam
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Nesli tehlikede olan küçük akbabaların Türkiye'de üreme popülasyonu yoğunluğunun bulunduğu Eskişehir'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğa Derneği, Koç Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve ABD'den Utah Üniversitesi'nin iş birliğiyle çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, küçük akbabalar kurulan kapanlarla zarar verilmeden yakalandıktan sonra üzerlerine uydu vericisi yerleştirilerek alan kullanımları ve davranışları takip altına alınacak.Projeyle küçük akbabaları daha iyi korunur hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Kuzey Doğa Derneği Bilim Derneği Koordinatörü Emrah Çoban, "Eskişehir zaten küçük akbabalar için önemli bir noktada. Yuvaları burada, bu bölgede üreme yoğunluğu var. Bu çalışmalar sonuçlandıkça, akbabaların ne kadar büyük alan kullandıklarını ortaya çıkartacağız. Küçük akbabaları yakalarken özel bir kapan sistemi kullanıyoruz. Bu kesinlikle hayvanlara zarar vermiyor. Yakaladıktan sonra onları yaklaşık yarım saatlik bir operasyonun ardından doğaya geri salıyoruz. Yaptığımız çalışma tamamen akbabalara zarar vermeden onların izlenmesini sağlıyor. 30 gramlık çok küçük bir verici kullanıyoruz. Bu vericinin özelliği, dakikada 1 koordinat alıp 12 saatte bir bu koordinatları bize göndermesi. Bu sayede biz de küçük akbabayı 12 saatte bir takip edebiliyoruz” diye konuştu.Hayvanat Bahçesi gelirlerinin yüzde 5'ini yaban hayatını koruma fonuna aktardıklarını söyleyen Eskişehir Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin ise "Küçük akbaba koruma projesinde, akbabaların yerlerini tespit ederek onları takip edederek, nerelerde yuvalandıklarını, nerelerde beslendiklerini, göç rotalarını belirlemeye çalışıyoruz. Çünkü Eskişehir onların Avrupa’daki önemli yuvalama alanlarından bir tanesi” dedi.
eskişehir
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akbaba, eskişehir, doğa, vahşi yaşam

Nesli tehlikede olan küçük akbabalar, uydudan takip edilecek

22:54 14.04.2022
© DHANesli tehlikede olan küçük akbabalar, uydudan takip edilecek
Nesli tehlikede olan küçük akbabalar, uydudan takip edilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© DHA
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Eskişehir'de, dünya çapında nesli tehlikede olan küçük akbabaların üzerlerine uydu vericisi takılarak takip edilmesine olanak sağlayacak proje başlatıldı. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Çoban, küçük akbabaları Eskişehir'deki üreme alanlarında yakalayıp onlara uydu vericisi takılacağını ifade ederek, "Uydudan takiplerini sağlayacağız” dedi.
Nesli tehlikede olan küçük akbabaların Türkiye'de üreme popülasyonu yoğunluğunun bulunduğu Eskişehir'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğa Derneği, Koç Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve ABD'den Utah Üniversitesi'nin iş birliğiyle çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, küçük akbabalar kurulan kapanlarla zarar verilmeden yakalandıktan sonra üzerlerine uydu vericisi yerleştirilerek alan kullanımları ve davranışları takip altına alınacak.

Projeyle küçük akbabaları daha iyi korunur hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Kuzey Doğa Derneği Bilim Derneği Koordinatörü Emrah Çoban, "Eskişehir zaten küçük akbabalar için önemli bir noktada. Yuvaları burada, bu bölgede üreme yoğunluğu var. Bu çalışmalar sonuçlandıkça, akbabaların ne kadar büyük alan kullandıklarını ortaya çıkartacağız. Küçük akbabaları yakalarken özel bir kapan sistemi kullanıyoruz. Bu kesinlikle hayvanlara zarar vermiyor. Yakaladıktan sonra onları yaklaşık yarım saatlik bir operasyonun ardından doğaya geri salıyoruz. Yaptığımız çalışma tamamen akbabalara zarar vermeden onların izlenmesini sağlıyor. 30 gramlık çok küçük bir verici kullanıyoruz. Bu vericinin özelliği, dakikada 1 koordinat alıp 12 saatte bir bu koordinatları bize göndermesi. Bu sayede biz de küçük akbabayı 12 saatte bir takip edebiliyoruz” diye konuştu.

Hayvanat Bahçesi gelirlerinin yüzde 5'ini yaban hayatını koruma fonuna aktardıklarını söyleyen Eskişehir Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin ise "Küçük akbaba koruma projesinde, akbabaların yerlerini tespit ederek onları takip edederek, nerelerde yuvalandıklarını, nerelerde beslendiklerini, göç rotalarını belirlemeye çalışıyoruz. Çünkü Eskişehir onların Avrupa’daki önemli yuvalama alanlarından bir tanesi” dedi.
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