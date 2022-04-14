Osmaniye'de çift dilli yazıtlar UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alındı

© AA OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, UNESCO'ya yapılan başvuruya KÜRSAD'ın önayak olduğunu söyledi. KÜRSAD'ın kendilerine yaptığı başvuru üzerine müzede bulunan yazıtların UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alınması için bir komisyon kurulmasına karar verildiğini anlatan Uzun, "Biz de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle görüşerek ortak bir komisyon oluşturduk ve UNESCO nezdinde çalışmalara hız verdik. Sonuç itibarıyla sevindirici bir netice de aldık. Hem ülkemiz hem de Osmaniye'miz açısından UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne girmek gerçekten önemli çünkü dünyanın birçok yerinde bu listeye girmek için bekleyen yerler var. Biz, onları geride bırakarak bu listeye girmiş olduk" ifadelerini kullandı.