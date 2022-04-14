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Pakistan'da hükümeti düşürülen eski Başbakan Han'dan dev miting: Ya ABD'nin kölesi olacağız ya özgür
Pakistan'da hükümeti düşürülen eski Başbakan Han'dan dev miting: Ya ABD'nin kölesi olacağız ya özgür
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, meclisteki güvensizlik oylamasıyla görevden alınmasının ardından erken seçim yapılması çağrısında bulunarak aksi halde... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
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Pakistan basının aktardığına göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han, görevden alınmasının ardından ilk mitingini ülkenin batısındaki Peşaver'de düzenledi.Han, mitingde yaptığı konuşmada, "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı aksi halde halkı sokağa çıkaracağım" dedi.Halktan kendisine yönelik dış komploya karşı barışçıl gösteri yapmasını isteyen Han, ABD’ye Pakistan’da askeri üs vermediği için Washington'un ülkede rejim değişikliği yaptığını iddia ederek, "ABD'nin kölesi mi olacağız, özgür mü olacağız?" diye sordu.Han, Pakistan'ın ABD için savaştığını ancak Washington'un drone saldırılarıyla masum Pakistanlıları öldürdüğünü belirtti.PTI lideri Han, 16 Nisan'da Karaçi'de miting düzenleyeceğini açıkladı.İmran Han hükümeti düşmüştüÜlkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
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pakistan, imran han, abd

Pakistan'da hükümeti düşürülen eski Başbakan Han'dan dev miting: Ya ABD'nin kölesi olacağız ya özgür

02:10 14.04.2022 (güncellendi: 02:13 14.04.2022)
© AP Photo / Muhammad SajjadPakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, meclisteki güvensizlik oylamasıyla görevden alınmasının ardından erken seçim yapılması çağrısında bulunarak aksi halde halkı sokağa çıkaracağını söyledi. Han, "Ya ABD'nin kölesi olacağız, ya da özgür" dedi.
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, meclisteki güvensizlik oylamasıyla görevden alınmasının ardından erken seçim yapılması çağrısında bulunarak aksi halde halkı sokağa çıkaracağını söyledi. Han, Ya ABD'nin kölesi olacağız, ya da özgür dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Muhammad Sajjad
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Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, meclisteki güvensizlik oylamasıyla görevden alınmasının ardından erken seçim yapılması çağrısında bulunarak aksi halde halkı sokağa çıkaracağını söyledi. Han, "Ya ABD'nin kölesi olacağız, ya da özgür" dedi.
Pakistan basının aktardığına göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han, görevden alınmasının ardından ilk mitingini ülkenin batısındaki Peşaver'de düzenledi.
Han, mitingde yaptığı konuşmada, "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı aksi halde halkı sokağa çıkaracağım" dedi.
Halktan kendisine yönelik dış komploya karşı barışçıl gösteri yapmasını isteyen Han, ABD’ye Pakistan’da askeri üs vermediği için Washington'un ülkede rejim değişikliği yaptığını iddia ederek, "ABD'nin kölesi mi olacağız, özgür mü olacağız?" diye sordu.
Han, Pakistan'ın ABD için savaştığını ancak Washington'un drone saldırılarıyla masum Pakistanlıları öldürdüğünü belirtti.
PTI lideri Han, 16 Nisan'da Karaçi'de miting düzenleyeceğini açıkladı.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
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