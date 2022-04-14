Pakistan'da hükümeti düşürülen eski Başbakan Han'dan dev miting: Ya ABD'nin kölesi olacağız ya özgür
02:10 14.04.2022 (güncellendi: 02:13 14.04.2022)
© AP Photo / Muhammad SajjadPakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, meclisteki güvensizlik oylamasıyla görevden alınmasının ardından erken seçim yapılması çağrısında bulunarak aksi halde halkı sokağa çıkaracağını söyledi. Han, "Ya ABD'nin kölesi olacağız, ya da özgür" dedi.
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, meclisteki güvensizlik oylamasıyla görevden alınmasının ardından erken seçim yapılması çağrısında bulunarak aksi halde halkı sokağa çıkaracağını söyledi. Han, "Ya ABD'nin kölesi olacağız, ya da özgür" dedi.
Pakistan basının aktardığına göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han, görevden alınmasının ardından ilk mitingini ülkenin batısındaki Peşaver'de düzenledi.
Han, mitingde yaptığı konuşmada, "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı aksi halde halkı sokağa çıkaracağım" dedi.
Quite a power show by PTI in #Peshawar.. considering the comparison with the previous gathering before Imran Khan was ousted from office. There were families in cars who couldn’t make it to the ground. pic.twitter.com/jEskZ1U7VU— Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) April 13, 2022
Halktan kendisine yönelik dış komploya karşı barışçıl gösteri yapmasını isteyen Han, ABD’ye Pakistan’da askeri üs vermediği için Washington'un ülkede rejim değişikliği yaptığını iddia ederek, "ABD'nin kölesi mi olacağız, özgür mü olacağız?" diye sordu.
Massive, massive, massive. We had to break the boundary walls. People ahead. On the sides. Behind. A force has been unleashed like never before. @ImranKhanPTI pic.twitter.com/CeAu7Zyyfy— Taimur Khan Jhagra (@Jhagra) April 13, 2022
Han, Pakistan'ın ABD için savaştığını ancak Washington'un drone saldırılarıyla masum Pakistanlıları öldürdüğünü belirtti.
PTI lideri Han, 16 Nisan'da Karaçi'de miting düzenleyeceğini açıkladı.
Shukriya Peshawar!! Chairman @ImranKhanPTI is about to arrive.. this love you’ve given today is incredible! #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور pic.twitter.com/MoynYQkUJx— PTI (@PTIofficial) April 13, 2022
İmran Han hükümeti düşmüştü
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.