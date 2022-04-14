https://tr.sputniknews.com/20220414/pakistanda-hukumeti-dusurulen-eski-basbakan-handan-dev-miting-ya-abdnin-kolesi-olacagiz-ya-ozgur-1055546359.html

Pakistan'da hükümeti düşürülen eski Başbakan Han'dan dev miting: Ya ABD'nin kölesi olacağız ya özgür

Pakistan'da hükümeti düşürülen eski Başbakan Han'dan dev miting: Ya ABD'nin kölesi olacağız ya özgür

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, meclisteki güvensizlik oylamasıyla görevden alınmasının ardından erken seçim yapılması çağrısında bulunarak aksi halde... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T02:10+0300

2022-04-14T02:10+0300

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politika

pakistan

imran han

abd

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Pakistan basının aktardığına göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han, görevden alınmasının ardından ilk mitingini ülkenin batısındaki Peşaver'de düzenledi.Han, mitingde yaptığı konuşmada, "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı aksi halde halkı sokağa çıkaracağım" dedi.Halktan kendisine yönelik dış komploya karşı barışçıl gösteri yapmasını isteyen Han, ABD’ye Pakistan’da askeri üs vermediği için Washington'un ülkede rejim değişikliği yaptığını iddia ederek, "ABD'nin kölesi mi olacağız, özgür mü olacağız?" diye sordu.Han, Pakistan'ın ABD için savaştığını ancak Washington'un drone saldırılarıyla masum Pakistanlıları öldürdüğünü belirtti.PTI lideri Han, 16 Nisan'da Karaçi'de miting düzenleyeceğini açıkladı.İmran Han hükümeti düşmüştüÜlkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

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pakistan, imran han, abd