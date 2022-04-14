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Paramount Plus'tan 'The Turkish Detective' dizisi: Haluk Bilginer başrolde
Paramount Plus'tan 'The Turkish Detective' dizisi: Haluk Bilginer başrolde
Başrollerinde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai'nin yer alacağı 'The Turkish Detective' dizisinin hazırlıklarına başlandı. Dizi, 2023'te izleyici... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T19:14+0300
2022-04-14T19:15+0300
yaşam
haluk bilginer
detektif
dizi
yasemin kay allen
paramount pictures
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Dijital yayın platformu Paramount Plus, 'The Turkish Detective' dizisi hazırladığını duyurdu. Dizi, İngiliz polisiye yazarı Barbara Nadel tarafından yaratılan, dedektif Çetin İkmen ve Mehmet Süleyman karakterlerinin yer aldığı 24 adet roman serisine dayanacak.Shift Delete'in aktardığına göre, "The Turkish Detective"in başrolünde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai yer alacak. ViacomCBS, Miramax ve Ay Yapım ortaklığıyla hazırlanan ve günümüz İstanbul’unda geçecek olan dizinin çekimleri bu ay İstanbul’da başlayacak. Dizinin 8 bölümden oluşan ilk sezonunda Müfettiş Çetin İkmen (Haluk Bilginer), Mehmet Süleyman (Ethan Kai) ve Dedektif Ayşe Farsakoğlu (Yasemin Kay Allen) üçlüsünü İstanbul’un kültürüne ve tarihine dayanmakta olan suç hikâyelerini ve karakterlerin işleniş süreci işlenecek.2023'te yayınlanacakBen Schiffer’in kaleminden çıkan dizinin yönetmen koltuğunda Niels Arden Oplev oturuyor. Dizinin yönetici yapımcılığını ise Miramax’tan Marc Helwig ve Bill Block, Ay Yapım’dan Kerem Çatay ve Viacom International Studios’tan (VIS) Claire Sowerby-Sheppard üstleniyor.Dizi, 2023 yılında şu anda yalnızca birkaç ülkede faaliyet gösteren Paramount+ platformunda yayınlanacak. Diğer ülkelerde ise dağıtımını Paramount Global Content Distribution üstlenecek.
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haluk bilginer, detektif, dizi, yasemin kay allen, paramount pictures, paramount plus

Paramount Plus'tan 'The Turkish Detective' dizisi: Haluk Bilginer başrolde

19:14 14.04.2022 (güncellendi: 19:15 14.04.2022)
© AA / Tayfun CoşkunHaluk Bilginer
Haluk Bilginer - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AA / Tayfun Coşkun
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Başrollerinde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai'nin yer alacağı 'The Turkish Detective' dizisinin hazırlıklarına başlandı. Dizi, 2023'te izleyici ile buluşacak.
Dijital yayın platformu Paramount Plus, 'The Turkish Detective' dizisi hazırladığını duyurdu. Dizi, İngiliz polisiye yazarı Barbara Nadel tarafından yaratılan, dedektif Çetin İkmen ve Mehmet Süleyman karakterlerinin yer aldığı 24 adet roman serisine dayanacak.

Shift Delete'in aktardığına göre, "The Turkish Detective"in başrolünde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai yer alacak. ViacomCBS, Miramax ve Ay Yapım ortaklığıyla hazırlanan ve günümüz İstanbul’unda geçecek olan dizinin çekimleri bu ay İstanbul’da başlayacak. Dizinin 8 bölümden oluşan ilk sezonunda Müfettiş Çetin İkmen (Haluk Bilginer), Mehmet Süleyman (Ethan Kai) ve Dedektif Ayşe Farsakoğlu (Yasemin Kay Allen) üçlüsünü İstanbul’un kültürüne ve tarihine dayanmakta olan suç hikâyelerini ve karakterlerin işleniş süreci işlenecek.

2023'te yayınlanacak

Ben Schiffer’in kaleminden çıkan dizinin yönetmen koltuğunda Niels Arden Oplev oturuyor. Dizinin yönetici yapımcılığını ise Miramax’tan Marc Helwig ve Bill Block, Ay Yapım’dan Kerem Çatay ve Viacom International Studios’tan (VIS) Claire Sowerby-Sheppard üstleniyor.
Dizi, 2023 yılında şu anda yalnızca birkaç ülkede faaliyet gösteren Paramount+ platformunda yayınlanacak. Diğer ülkelerde ise dağıtımını Paramount Global Content Distribution üstlenecek.
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