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https://tr.sputniknews.com/20220414/prof-dr-naci-gorur-istanbulda-beklenen-depremin-zaman-periyodu-tukeniyor-1055551469.html
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da beklenen depremin zaman periyodu tükeniyor
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da beklenen depremin zaman periyodu tükeniyor
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Zonguldak Ereğli açıklarında gerçekleşen depremin Marmara'daki fay hattı ile alakası olmadığını... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T10:54+0300
2022-04-14T10:54+0300
yaşam
türkiye
istanbul
naci görür
deprem
fay hattı
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Zonguldak Ereğli açıklarında önceki gün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin, Marmara'daki fay hattı ile ilgisi olmadığını belirten Prof. Dr. Görür, "Sonraki depremin Doğu Anadolu Fayı üzerinde Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu bölgelerinde olacağını düşünüyorum. İstanbul'da değişen bir şey yok. İstanbul'da beklenen depremin zaman periyodu tükeniyor. İstanbul bir sismik boşluktur, muhakkak 7.0 üzerinde bir depremle sınanacak ve Kuzey Anadolu Fayı enerjisini boşaltacaktır. Marmara Denizi'nde 99'dan itibaren 30 yıl içerisinde deprem olma olasılığı yüzde 62" dedi.'Zonguldak depremi ayrı fay sisteminde'Karadeniz'de olan depremin ayrı bir fay sistemi içerisinde oluştuğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Zonguldak Ereğli açıklarında. Orada kuzeye yönelimli bindirme fayları var. O fayların üzerinde olan küçük bir deprem. İstanbul'da hissedildi ama Kuzey Anadolu Fay kuşağı ile doğrudan ilişkisi yoktur. Orada olan bir depremin İstanbul'da beklenen depremi tetikleyebileceğinden söz etmek uzak bir ihtimal. Faylar hareketlendi mi gibi düşüncelere girmek doğru olmaz. Bu faylar aktif faylar, üzerlerinde belirli hareketler oluşuyor" dedi.Prof. Dr. Görür, Doğu Anadolu Fayının 20'nci yüzyılda hemen hemen hiç deprem üretmediğini belirterek "Kuzey Anadolu Fayı o yüzyılda, bir dizi 7.0 ve 7'ye yakın depremler üretti. Kuzey Anadolu Fayı böyle aktifken Doğu Anadolu Fayı üzerinde bu tür bir aktivite görülmedi. Elazığ Depremi olduğu zaman Elazığ'ın güneybatı yönüne doğru depremin enerji transfer etmesi söz konusu. Doğrultu atımlı faylar, herhangi bir yerde deprem ürettiği zaman, her iki tarafına doğru da stres transfer etmiş olabilir. Doğu Anadolu Fayı üzerinde bundan sonraki depremleri Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu yörelerinde olacağını düşünüyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/akdenizde-45-buyuklugunde-deprem-1055544011.html
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türkiye, istanbul, naci görür, deprem, fay hattı

Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da beklenen depremin zaman periyodu tükeniyor

10:54 14.04.2022
© DHAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© DHA
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Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Zonguldak Ereğli açıklarında gerçekleşen depremin Marmara'daki fay hattı ile alakası olmadığını belirtirken yine de İstanbul için zamanın daraldığını dile getirdi. Görür, "İstanbul bizim beklediğimiz deprem periyodu içerisinde zamanı tükeniyor" dedi.
Zonguldak Ereğli açıklarında önceki gün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin, Marmara'daki fay hattı ile ilgisi olmadığını belirten Prof. Dr. Görür, "Sonraki depremin Doğu Anadolu Fayı üzerinde Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu bölgelerinde olacağını düşünüyorum. İstanbul'da değişen bir şey yok. İstanbul'da beklenen depremin zaman periyodu tükeniyor. İstanbul bir sismik boşluktur, muhakkak 7.0 üzerinde bir depremle sınanacak ve Kuzey Anadolu Fayı enerjisini boşaltacaktır. Marmara Denizi'nde 99'dan itibaren 30 yıl içerisinde deprem olma olasılığı yüzde 62" dedi.

'Zonguldak depremi ayrı fay sisteminde'

Karadeniz'de olan depremin ayrı bir fay sistemi içerisinde oluştuğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Zonguldak Ereğli açıklarında. Orada kuzeye yönelimli bindirme fayları var. O fayların üzerinde olan küçük bir deprem. İstanbul'da hissedildi ama Kuzey Anadolu Fay kuşağı ile doğrudan ilişkisi yoktur. Orada olan bir depremin İstanbul'da beklenen depremi tetikleyebileceğinden söz etmek uzak bir ihtimal. Faylar hareketlendi mi gibi düşüncelere girmek doğru olmaz. Bu faylar aktif faylar, üzerlerinde belirli hareketler oluşuyor" dedi.
Prof. Dr. Görür, Doğu Anadolu Fayının 20'nci yüzyılda hemen hemen hiç deprem üretmediğini belirterek "Kuzey Anadolu Fayı o yüzyılda, bir dizi 7.0 ve 7'ye yakın depremler üretti. Kuzey Anadolu Fayı böyle aktifken Doğu Anadolu Fayı üzerinde bu tür bir aktivite görülmedi. Elazığ Depremi olduğu zaman Elazığ'ın güneybatı yönüne doğru depremin enerji transfer etmesi söz konusu. Doğrultu atımlı faylar, herhangi bir yerde deprem ürettiği zaman, her iki tarafına doğru da stres transfer etmiş olabilir. Doğu Anadolu Fayı üzerinde bundan sonraki depremleri Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu yörelerinde olacağını düşünüyorum" dedi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
TÜRKİYE
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
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