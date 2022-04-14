https://tr.sputniknews.com/20220414/resmi-gazetede-yayimlandi-ysk-secim-kurulu-baskanlarinin-belirlenmesi-icin-tarih-verdi-1055548540.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: YSK, seçim kurulu başkanlarının belirlenmesi için tarih verdi

Resmi Gazete'de yayımlandı: YSK, seçim kurulu başkanlarının belirlenmesi için tarih verdi

Adalet komisyonları, seçim kurulu başkanları için kura çekimini aynı ildeki birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin listesinden yapacak. İşlemler, 6 Temmuz 2022... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T08:11+0300

2022-04-14T08:11+0300

2022-04-14T08:11+0300

politika

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçim

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Resmi Gazete’de yayımlanan kararda seçim kurullarının oluşturulması için tarih verildi.Kararda, "İl seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı’nın; 298 sayılı Kanun’un 15 ve 18’inci maddelerinde yazılı usullere göre yukarıda belirtilen usul ve esaslar da gözetilerek aynı Kanun’un geçici 24’üncü maddesi uyarınca 6 Temmuz 2022 tarihine kadar yeniden belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi" denildi. Tüm başkanlar değişecekBuna göre, 6 Temmuz tarihine kadar tüm seçimler yapılmış olacak. Yeni başkanlar, birinci sınıf hâkim ve savcılardan kurayla belirlenecek. Yani iktidar, 1400 seçim kurulu başkanını değiştirmiş olacak.İl seçim kurulu, bir başkan, iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak.İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek. Ad çekmede ilk çıkan hakim başkan, sonraki iki hakim asıl ve son çıkan iki hakim yedek üye olarak belirlenecek. Ad çekmeye katılacak hakim sayısının beşten az olması durumunda, bu hakimler arasında ad çekme işlemi yapıldıktan sonra eksik kalan asıl ve yedek üyeler, en kıdemli hakimden başlayarak belirlenecek.Ad çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise başkan ve asıl üyeler ile yedek üyeler en kıdemli hakimden başlayarak belirlenecek. Bu suretle kurulan il seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapacak.Kura çekimi kuralıBuna göre kura çekimi, ilk derece Adalet Komisyonu bulunan il ve ilçelerde yapılacak. Kura çekimine siyasi parti temsilcileri de katılabilecek. Hâkimler hazır bulunacak. Siyasi parti temsilcilerinin bu kura çekimlerinde mutlaka bulunması gerektiği, şeffaflığın sağlanması için gözlemcinin önemli olduğu belirtiliyor. Düzenlemeye göre, eşler aynı kurulda görev yapamayacak. Kurada aynı kurul için çıkan eşler için yeniden ad çekme yapılacak.Kıdem kuralı yokKamuoyunun daha çok seçim barajının yüzde 7’ye inmesiyle bildiği seçim yasasındaki, il ve ilçelerin en kıdemli hâkim ve savcısından olan seçim kurulu başkanlarını değiştiren madde hayata geçiriliyor. Bu kapsamda seçim kurullarının oluşumunun nasıl yapılacağına ilişkin taslak hazırlandı. Yeni yasada yer alan hükümlere göre usul ve esaslar belirlenerek, bu yaz boyunca sürecin tamamlanması planlandı.

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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim