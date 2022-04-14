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https://tr.sputniknews.com/20220414/roscosmos-baskani-rogozin-putinle-yeni-fuze-sistemlerini-gorustuk-1055570974.html
Roscosmos Başkanı Rogozin: Putin’le yeni füze sistemlerini görüştük
Roscosmos Başkanı Rogozin: Putin’le yeni füze sistemlerini görüştük
Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Vostoçnıy uzay üssüne ziyareti sırasında, yeni füze sistemlerini ve... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T21:28+0300
2022-04-14T21:29+0300
roscosmos
vladimir putin
dünya
dmitriy rogozin
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Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Rogozin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Vostoçnıy uzay üssüne ziyareti sırasında, yeni füze sistemlerini ve kıtalararası balistik füzelerini geliştirme çalışmalarını değerlendirdiklerini belirtti.Rogozin, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Sohbetimiz her şeyden önce Roscosmos’un bugün yürüttüğümüz en modern, dünyada benzeri olmayan füze sistemlerini ve kıtalararası balistik füzeleri geliştirme yönündeki çalışmalarla ilgiliydi” ifadesini kullandı.Rogozin, sohbetin ayrıntılarını açıklama hakkına sahip olmadığının altını çizdi.
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roscosmos, vladimir putin, dmitriy rogozin

Roscosmos Başkanı Rogozin: Putin’le yeni füze sistemlerini görüştük

21:28 14.04.2022 (güncellendi: 21:29 14.04.2022)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Fotoğraf bankasına girDmitriy Rogozin
Dmitriy Rogozin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Vostoçnıy uzay üssüne ziyareti sırasında, yeni füze sistemlerini ve kıtalararası balistik füzelerini geliştirme çalışmalarını değerlendirdiklerini belirtti.
Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Rogozin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Vostoçnıy uzay üssüne ziyareti sırasında, yeni füze sistemlerini ve kıtalararası balistik füzelerini geliştirme çalışmalarını değerlendirdiklerini belirtti.
Rogozin, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Sohbetimiz her şeyden önce Roscosmos’un bugün yürüttüğümüz en modern, dünyada benzeri olmayan füze sistemlerini ve kıtalararası balistik füzeleri geliştirme yönündeki çalışmalarla ilgiliydi” ifadesini kullandı.
Rogozin, sohbetin ayrıntılarını açıklama hakkına sahip olmadığının altını çizdi.
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