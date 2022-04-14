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Rus Dışişleri: Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dolar ile ödemelerden vazgeçmeye çalışıyor
Rus Dışişleri: Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dolar ile ödemelerden vazgeçmeye çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Birinci Daire Başkanı Mihail Yevdokimov, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin iç ticari... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T14:49+0300
2022-04-14T14:49+0300
ekonomi
dolar
avrasya ekonomik birliği (aeb)
rusya
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
ticaret
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Sputnik’e konuşan Yevdokimov, AEB ülkelerinin iç ticari işlemlerde ABD para birimi ile ödemelerden uzaklaşmaya çalıştıklarını söyledi.Rus diplomat, “Karşılıklı hesap kapatma işlemlerinde ulusal para birimlerinin daha yaygın kullanılması ve dolar kullanımından uzaklaşma konularına büyük önem veriliyor” diye konuştu.Rus finans ve bankacılık sistemine karşı benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulanmadan önce de AEB içindeki ödeme işlemlerinde ulusal para birimlerinin payının yüzde 70'i aştığını hatırlatan Yevdokimov, Batılı ülkelerin Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki entegrasyon süreçlerini baltalamaya çalıştıklarını, buna karşı koymak için güvenlik alanındaki mevcut mekanizmaların uyarlanması ve BDT, KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) ve ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü) çerçevesindeki çalışmaların koordine edilmesi gerektiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220413/ryabkov-batinin-rusyanin-ukraynadaki-operasyonunu-yavaslatma-cabalari-onlenecek-1055534367.html
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dolar, avrasya ekonomik birliği (aeb), rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), ticaret

Rus Dışişleri: Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dolar ile ödemelerden vazgeçmeye çalışıyor

14:49 14.04.2022
© REUTERS / Dado RuvicDolar - ruble
Dolar - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Birinci Daire Başkanı Mihail Yevdokimov, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin iç ticari işlemlerde dolar ile ödemelerden uzaklaşmaya çalıştıklarını belirtti.
Sputnik’e konuşan Yevdokimov, AEB ülkelerinin iç ticari işlemlerde ABD para birimi ile ödemelerden uzaklaşmaya çalıştıklarını söyledi.
Rus diplomat, “Karşılıklı hesap kapatma işlemlerinde ulusal para birimlerinin daha yaygın kullanılması ve dolar kullanımından uzaklaşma konularına büyük önem veriliyor” diye konuştu.
Rus finans ve bankacılık sistemine karşı benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulanmadan önce de AEB içindeki ödeme işlemlerinde ulusal para birimlerinin payının yüzde 70'i aştığını hatırlatan Yevdokimov, Batılı ülkelerin Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki entegrasyon süreçlerini baltalamaya çalıştıklarını, buna karşı koymak için güvenlik alanındaki mevcut mekanizmaların uyarlanması ve BDT, KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) ve ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü) çerçevesindeki çalışmaların koordine edilmesi gerektiğini vurguladı.
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