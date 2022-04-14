https://tr.sputniknews.com/20220414/rus-disisleri-erivan-ile-baku-arasinda-baris-anlasmasinin-imzalanmasina-katkida-bulunmaya-haziriz-1055571428.html

Rus Dışişleri: Erivan ile Bakü arasında barış anlaşmasının imzalanmasına katkıda bulunmaya hazırız

Rus Dışişleri: Erivan ile Bakü arasında barış anlaşmasının imzalanmasına katkıda bulunmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Erivan ile Bakü arasında barış anlaşmasının imzalanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T21:41+0300

2022-04-14T21:41+0300

2022-04-14T21:41+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlık tarafından yayınlanan açıklamasında Moskova’nın Erivan ile Bakü arasında barış anlaşmasının imzalanmasına katkıda bulunmaya kararlı olduğunu ifade etti.Zaharova, “Rusya, Erivan ile Bakü arasında barış anlaşmasının imzalanmasına katkıda bulunmaya kesinlikle kararlı” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, Bakü tarafından önerilen ‘Azerbaycan ve Ermenistan arasında devletlerarası ilişkilerin kurulmasına yönelik temel ilkelerin’ ve Erivan’ın verdiği karşılığın barış anlaşması konusunda Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerinin başlangıcı için temel oluşturmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, barış anlaşması imzalama olasılığını görüşmüştü.

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dağlık karabağ krizi, azerbaycan, ermenistan, rusya