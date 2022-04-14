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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-moskova-kruvazoru-yuzme-kabiliyetini-koruyor-ana-fuze-silahi-zarar-gormedi-1055556968.html
Rusya: 'Moskova' kruvazörü yüzme kabiliyetini koruyor, ana füze silahı zarar görmedi
Rusya: 'Moskova' kruvazörü yüzme kabiliyetini koruyor, ana füze silahı zarar görmedi
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Moskova' kruvazöründe çıkan yangının söndürüldüğünü ve olayın nedenlerinin araştırıldığını açıkladı. Ana füze silahının zarar... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T13:20+0300
2022-04-14T13:20+0300
ukrayna krizi
moskva füze kruvazörü
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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Kruvazördeki mühimmat patlamalarının durdurulduğunu belirten bakanlık, geminin yüzme kabiliyetini koruduğunu ve ana füze silahının zarar görmediğini açıkladı.Bakanlık, kruvazör mürettebatının bölgede bulunan Karadeniz Filosu'na ait gemilere tahliye edildiğini bildirerek kruvazörün limana çekilmesi için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.Daha önce Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan iki Neptun seyir füzesinin 'Moskova' kruvazörüne isabet ettiğini ve bunun sonucunda gemide yangın çıktığını öne sürmüştü.Rusya, Ukrayna tarafının iddiasını doğrulamadı.
https://tr.sputniknews.com/20220414/rusyanin-karadeniz-filosunun-amiral-gemisi-moskvada-yangin-cikti-1055550401.html
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moskva füze kruvazörü, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna

Rusya: 'Moskova' kruvazörü yüzme kabiliyetini koruyor, ana füze silahı zarar görmedi

13:20 14.04.2022
© SputnikMoskva füze kruvazörü
Moskva füze kruvazörü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı, 'Moskova' kruvazöründe çıkan yangının söndürüldüğünü ve olayın nedenlerinin araştırıldığını açıkladı. Ana füze silahının zarar görmediği vurgulandı.
Kruvazördeki mühimmat patlamalarının durdurulduğunu belirten bakanlık, geminin yüzme kabiliyetini koruduğunu ve ana füze silahının zarar görmediğini açıkladı.
Bakanlık, kruvazör mürettebatının bölgede bulunan Karadeniz Filosu'na ait gemilere tahliye edildiğini bildirerek kruvazörün limana çekilmesi için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.
Daha önce Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan iki Neptun seyir füzesinin 'Moskova' kruvazörüne isabet ettiğini ve bunun sonucunda gemide yangın çıktığını öne sürmüştü.
Rusya, Ukrayna tarafının iddiasını doğrulamadı.
Suriye'deki güdümlü füze kruvazörü Moskva - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
Ukrayna krizi
Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi Moskva’da yangın çıktı
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