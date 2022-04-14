https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-moskova-kruvazoru-yuzme-kabiliyetini-koruyor-ana-fuze-silahi-zarar-gormedi-1055556968.html
Rusya: 'Moskova' kruvazörü yüzme kabiliyetini koruyor, ana füze silahı zarar görmedi
Rusya: 'Moskova' kruvazörü yüzme kabiliyetini koruyor, ana füze silahı zarar görmedi
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Moskova' kruvazöründe çıkan yangının söndürüldüğünü ve olayın nedenlerinin araştırıldığını açıkladı. Ana füze silahının zarar... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T13:20+0300
2022-04-14T13:20+0300
2022-04-14T13:20+0300
ukrayna krizi
moskva füze kruvazörü
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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Kruvazördeki mühimmat patlamalarının durdurulduğunu belirten bakanlık, geminin yüzme kabiliyetini koruduğunu ve ana füze silahının zarar görmediğini açıkladı.Bakanlık, kruvazör mürettebatının bölgede bulunan Karadeniz Filosu'na ait gemilere tahliye edildiğini bildirerek kruvazörün limana çekilmesi için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.Daha önce Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan iki Neptun seyir füzesinin 'Moskova' kruvazörüne isabet ettiğini ve bunun sonucunda gemide yangın çıktığını öne sürmüştü.Rusya, Ukrayna tarafının iddiasını doğrulamadı.
https://tr.sputniknews.com/20220414/rusyanin-karadeniz-filosunun-amiral-gemisi-moskvada-yangin-cikti-1055550401.html
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moskva füze kruvazörü, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
Rusya: 'Moskova' kruvazörü yüzme kabiliyetini koruyor, ana füze silahı zarar görmedi
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Rusya Savunma Bakanlığı, 'Moskova' kruvazöründe çıkan yangının söndürüldüğünü ve olayın nedenlerinin araştırıldığını açıkladı. Ana füze silahının zarar görmediği vurgulandı.
Kruvazördeki mühimmat patlamalarının durdurulduğunu belirten bakanlık, geminin yüzme kabiliyetini koruduğunu ve ana füze silahının zarar görmediğini açıkladı.
Bakanlık, kruvazör mürettebatının bölgede bulunan Karadeniz Filosu'na ait gemilere tahliye edildiğini bildirerek kruvazörün limana çekilmesi için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.
Daha önce Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan iki Neptun seyir füzesinin 'Moskova' kruvazörüne isabet ettiğini ve bunun sonucunda gemide yangın çıktığını öne sürmüştü.
Rusya, Ukrayna tarafının iddiasını doğrulamadı.