https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-moskova-kruvazoru-yuzme-kabiliyetini-koruyor-ana-fuze-silahi-zarar-gormedi-1055556968.html

Rusya: 'Moskova' kruvazörü yüzme kabiliyetini koruyor, ana füze silahı zarar görmedi

Rusya: 'Moskova' kruvazörü yüzme kabiliyetini koruyor, ana füze silahı zarar görmedi

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Moskova' kruvazöründe çıkan yangının söndürüldüğünü ve olayın nedenlerinin araştırıldığını açıkladı. Ana füze silahının zarar... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T13:20+0300

2022-04-14T13:20+0300

2022-04-14T13:20+0300

ukrayna krizi

moskva füze kruvazörü

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

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Kruvazördeki mühimmat patlamalarının durdurulduğunu belirten bakanlık, geminin yüzme kabiliyetini koruduğunu ve ana füze silahının zarar görmediğini açıkladı.Bakanlık, kruvazör mürettebatının bölgede bulunan Karadeniz Filosu'na ait gemilere tahliye edildiğini bildirerek kruvazörün limana çekilmesi için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.Daha önce Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan iki Neptun seyir füzesinin 'Moskova' kruvazörüne isabet ettiğini ve bunun sonucunda gemide yangın çıktığını öne sürmüştü.Rusya, Ukrayna tarafının iddiasını doğrulamadı.

https://tr.sputniknews.com/20220414/rusyanin-karadeniz-filosunun-amiral-gemisi-moskvada-yangin-cikti-1055550401.html

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moskva füze kruvazörü, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna