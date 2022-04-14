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Rusya: Rusların Türkiye ve Mısır gibi çok tercih edilen yerlere gidebilmesi için çabalıyoruz
Rusya: Rusların Türkiye ve Mısır gibi çok tercih edilen yerlere gidebilmesi için çabalıyoruz
Rus turizm ajansı Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Rosturizm ve tur operatörlerinin Türkiye ve Mısır gibi Rus turistlerin yoğun olarak tercih ettiği yerlere... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T14:24+0300
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dünya
rusya
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Doguzova, ülke içinde tatil fiyatlarının yurtdışındaki güzergahların ne kadar ölçüde açık olacağına bağlı olduğunu ifade etti.Doguzova, “Bu nedenle tur operatörleri ve işletmelerle birlikte tüm çabalarımızı öncelikle de Türkiye ve Mısır olmak üzere, yoğun güzergahlara turların yapılması ve buralara yolculukların mümkün olmasına odaklamış durumdayız” ifadelerini kullandı.Doguzova, turistlerin Türkiye ve Mısır gibi başlıca güzergahlara gidebiliyor olmasının Rusya’daki tatil fiyatlarının hiç artmaması veya sezona bağlı olarak dönemsel artış göstermesi konusunda olumlu etkisi olacağını düşündüklerini ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220412/bes-rus-tur-operatoru-yedi-havayolu-sirketi-ile-turkiye-ucuslari-duzenleyecek-1055502959.html
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rusya, türkiye, turist, mısır

Rusya: Rusların Türkiye ve Mısır gibi çok tercih edilen yerlere gidebilmesi için çabalıyoruz

14:24 14.04.2022 (güncellendi: 14:26 14.04.2022)
© AA / Volkan YıldızRus turist
Rus turist - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AA / Volkan Yıldız
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Rus turizm ajansı Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Rosturizm ve tur operatörlerinin Türkiye ve Mısır gibi Rus turistlerin yoğun olarak tercih ettiği yerlere yolculukların yapılabilmesi için gerekli tüm çabaları gösterdiğini söyledi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Doguzova, ülke içinde tatil fiyatlarının yurtdışındaki güzergahların ne kadar ölçüde açık olacağına bağlı olduğunu ifade etti.
Doguzova, “Bu nedenle tur operatörleri ve işletmelerle birlikte tüm çabalarımızı öncelikle de Türkiye ve Mısır olmak üzere, yoğun güzergahlara turların yapılması ve buralara yolculukların mümkün olmasına odaklamış durumdayız” ifadelerini kullandı.
Doguzova, turistlerin Türkiye ve Mısır gibi başlıca güzergahlara gidebiliyor olmasının Rusya’daki tatil fiyatlarının hiç artmaması veya sezona bağlı olarak dönemsel artış göstermesi konusunda olumlu etkisi olacağını düşündüklerini ekledi.
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