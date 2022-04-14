https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-ruslarin-turkiye-ve-misir-gibi-cok-tercih-edilen-yerlere-gidebilmesi-icin-cabaliyoruz-1055558985.html
Rusya: Rusların Türkiye ve Mısır gibi çok tercih edilen yerlere gidebilmesi için çabalıyoruz
Rusya: Rusların Türkiye ve Mısır gibi çok tercih edilen yerlere gidebilmesi için çabalıyoruz
Rus turizm ajansı Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Rosturizm ve tur operatörlerinin Türkiye ve Mısır gibi Rus turistlerin yoğun olarak tercih ettiği yerlere... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T14:24+0300
2022-04-14T14:24+0300
2022-04-14T14:26+0300
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Doguzova, ülke içinde tatil fiyatlarının yurtdışındaki güzergahların ne kadar ölçüde açık olacağına bağlı olduğunu ifade etti.Doguzova, “Bu nedenle tur operatörleri ve işletmelerle birlikte tüm çabalarımızı öncelikle de Türkiye ve Mısır olmak üzere, yoğun güzergahlara turların yapılması ve buralara yolculukların mümkün olmasına odaklamış durumdayız” ifadelerini kullandı.Doguzova, turistlerin Türkiye ve Mısır gibi başlıca güzergahlara gidebiliyor olmasının Rusya’daki tatil fiyatlarının hiç artmaması veya sezona bağlı olarak dönemsel artış göstermesi konusunda olumlu etkisi olacağını düşündüklerini ekledi.
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Rusya: Rusların Türkiye ve Mısır gibi çok tercih edilen yerlere gidebilmesi için çabalıyoruz
14:24 14.04.2022 (güncellendi: 14:26 14.04.2022) Abone ol
Rus turizm ajansı Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Rosturizm ve tur operatörlerinin Türkiye ve Mısır gibi Rus turistlerin yoğun olarak tercih ettiği yerlere yolculukların yapılabilmesi için gerekli tüm çabaları gösterdiğini söyledi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Doguzova, ülke içinde tatil fiyatlarının yurtdışındaki güzergahların ne kadar ölçüde açık olacağına bağlı olduğunu ifade etti.
Doguzova, “Bu nedenle tur operatörleri ve işletmelerle birlikte tüm çabalarımızı öncelikle de Türkiye ve Mısır olmak üzere, yoğun güzergahlara turların yapılması ve buralara yolculukların mümkün olmasına odaklamış durumdayız” ifadelerini kullandı.
Doguzova, turistlerin Türkiye ve Mısır gibi başlıca güzergahlara gidebiliyor olmasının Rusya’daki tatil fiyatlarının hiç artmaması veya sezona bağlı olarak dönemsel artış göstermesi konusunda olumlu etkisi olacağını düşündüklerini ekledi.