https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-ruslarin-turkiye-ve-misir-gibi-cok-tercih-edilen-yerlere-gidebilmesi-icin-cabaliyoruz-1055558985.html

Rusya: Rusların Türkiye ve Mısır gibi çok tercih edilen yerlere gidebilmesi için çabalıyoruz

Rusya: Rusların Türkiye ve Mısır gibi çok tercih edilen yerlere gidebilmesi için çabalıyoruz

Rus turizm ajansı Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Rosturizm ve tur operatörlerinin Türkiye ve Mısır gibi Rus turistlerin yoğun olarak tercih ettiği yerlere... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T14:24+0300

2022-04-14T14:24+0300

2022-04-14T14:26+0300

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turist

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Doguzova, ülke içinde tatil fiyatlarının yurtdışındaki güzergahların ne kadar ölçüde açık olacağına bağlı olduğunu ifade etti.Doguzova, “Bu nedenle tur operatörleri ve işletmelerle birlikte tüm çabalarımızı öncelikle de Türkiye ve Mısır olmak üzere, yoğun güzergahlara turların yapılması ve buralara yolculukların mümkün olmasına odaklamış durumdayız” ifadelerini kullandı.Doguzova, turistlerin Türkiye ve Mısır gibi başlıca güzergahlara gidebiliyor olmasının Rusya’daki tatil fiyatlarının hiç artmaması veya sezona bağlı olarak dönemsel artış göstermesi konusunda olumlu etkisi olacağını düşündüklerini ekledi.

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rusya, türkiye, turist, mısır