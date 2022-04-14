https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-savunma-bakanligi-moskova-kruvazoru-limana-cekilirken-batti-1055573687.html
Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Moskova’ kruvazörü limana çekilirken battı
Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Moskova’ kruvazörü limana çekilirken battı
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangın çıkan ‘Moskova’ füze kruvazörünün limana çekilirken fırtına nedeniyle battığı belirtildi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T23:35+0300
2022-04-14T23:35+0300
2022-04-14T23:55+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı Rus füze kruvazörü Moskova'nın fırtınada battığını doğruladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova kruvazörü limana çekilmesi sırasında, mühimmatın patlamasından kaynaklanan hasar ve denizdeki fırtına nedeniyle dengesini kaybederek battı” denildi.Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
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Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Moskova’ kruvazörü limana çekilirken battı
23:35 14.04.2022 (güncellendi: 23:55 14.04.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangın çıkan ‘Moskova’ füze kruvazörünün limana çekilirken fırtına nedeniyle battığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Rus füze kruvazörü Moskova'nın fırtınada battığını doğruladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova kruvazörü limana çekilmesi sırasında, mühimmatın patlamasından kaynaklanan hasar ve denizdeki fırtına nedeniyle dengesini kaybederek battı” denildi.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"Mürettebat tamamen tahliye edildi. Aynı zamanda, ana füze hasar görmezken, gemi yüzer durumda kaldı."