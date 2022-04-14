https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-savunma-bakanligi-moskova-kruvazoru-limana-cekilirken-batti-1055573687.html

Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Moskova’ kruvazörü limana çekilirken battı

Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Moskova’ kruvazörü limana çekilirken battı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangın çıkan ‘Moskova’ füze kruvazörünün limana çekilirken fırtına nedeniyle battığı belirtildi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T23:35+0300

2022-04-14T23:35+0300

2022-04-14T23:55+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

gemi

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055573956_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_086e37b31326533eb042fe056e4a7ec1.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı Rus füze kruvazörü Moskova'nın fırtınada battığını doğruladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova kruvazörü limana çekilmesi sırasında, mühimmatın patlamasından kaynaklanan hasar ve denizdeki fırtına nedeniyle dengesini kaybederek battı” denildi.Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya savunma bakanlığı, gemi, ukrayna