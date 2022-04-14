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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-savunma-bakanligi-moskova-kruvazoru-limana-cekilirken-batti-1055573687.html
Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Moskova’ kruvazörü limana çekilirken battı
Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Moskova’ kruvazörü limana çekilirken battı
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangın çıkan ‘Moskova’ füze kruvazörünün limana çekilirken fırtına nedeniyle battığı belirtildi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T23:35+0300
2022-04-14T23:55+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı Rus füze kruvazörü Moskova'nın fırtınada battığını doğruladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova kruvazörü limana çekilmesi sırasında, mühimmatın patlamasından kaynaklanan hasar ve denizdeki fırtına nedeniyle dengesini kaybederek battı” denildi.Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
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rusya savunma bakanlığı, gemi, ukrayna

Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Moskova’ kruvazörü limana çekilirken battı

23:35 14.04.2022 (güncellendi: 23:55 14.04.2022)
© SputnikMoskova kruvazörü
Moskova kruvazörü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangın çıkan ‘Moskova’ füze kruvazörünün limana çekilirken fırtına nedeniyle battığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Rus füze kruvazörü Moskova'nın fırtınada battığını doğruladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova kruvazörü limana çekilmesi sırasında, mühimmatın patlamasından kaynaklanan hasar ve denizdeki fırtına nedeniyle dengesini kaybederek battı” denildi.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"Mürettebat tamamen tahliye edildi. Aynı zamanda, ana füze hasar görmezken, gemi yüzer durumda kaldı."
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