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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-savunma-bakanligi-ucaklarimiz-bir-gunde-ukraynanin-yedi-askeri-unsurunu-vurdu-1055569701.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Uçaklarımız bir günde Ukrayna’nın yedi askeri unsurunu vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Uçaklarımız bir günde Ukrayna’nın yedi askeri unsurunu vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus savaş uçaklarının son bir günde Ukrayna’ya ait yedi askeri unsuru vurduğunu belirtti. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T20:20+0300
2022-04-14T20:51+0300
ukrayna krizi
konaşenkov
igor konaşenkov
ukrayna krizi
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin yeni bilgiler aktardı.Konaşenkov, “Gün içinde taktik uçaklarla Ukrayna'nın yedi askeri tesisi vuruldu. Bunların arasında Privolye bölgesinde bir roket ve topçu silah deposu; Velikaya Novoselka, Teminovka, İvanovka, Kramatorsk ve Bogorodniçnoye yerleşimlerinin yakınlarında Ukrayna 54. Mekanize Tugayının ve 128. Dağcı Saldırı Tugaylarının insan gücü ve zırhlı araçlarının yığıldığı altı sahası bulunuyor” diye konuştu.‘Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’da 132 askeri unsuru imha etti’Rus füze ve topçu birliklerinin gün içinde Ukrayna’da 132 askeri unsuru imha ettiğine dikkat çeken Konaşenkov, “Bunların arasında sekiz komuta merkezi, insan gücünün yığıldığı 110 tutunma noktası ve saha, dört topçu bataryası, bir mühimmat deposu bulunuyor” ifadelerini kullandı.‘Harekatın başından bu yana Ukrayna’ya ait 130’dan fazla uçak imha edildi’Tümgeneral Konaşenkov, “Özel askeri harekatın başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 131 uçak, 104 helikopter, 245 uçaksavar füze sistemi, 448 insansız hava aracı (İHA), 2 bin 188 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 248 çok namlulu roketatar sistemi, 957 sahra ve havan topu ile 2 bin 88 adet özel askeri araç imha edildi” dedi.
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konaşenkov, igor konaşenkov, ukrayna krizi, ukrayna

Rusya Savunma Bakanlığı: Uçaklarımız bir günde Ukrayna’nın yedi askeri unsurunu vurdu

20:20 14.04.2022 (güncellendi: 20:51 14.04.2022)
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus savaş uçaklarının son bir günde Ukrayna’ya ait yedi askeri unsuru vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin yeni bilgiler aktardı.
Konaşenkov, “Gün içinde taktik uçaklarla Ukrayna'nın yedi askeri tesisi vuruldu. Bunların arasında Privolye bölgesinde bir roket ve topçu silah deposu; Velikaya Novoselka, Teminovka, İvanovka, Kramatorsk ve Bogorodniçnoye yerleşimlerinin yakınlarında Ukrayna 54. Mekanize Tugayının ve 128. Dağcı Saldırı Tugaylarının insan gücü ve zırhlı araçlarının yığıldığı altı sahası bulunuyor” diye konuştu.

‘Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’da 132 askeri unsuru imha etti’

Rus füze ve topçu birliklerinin gün içinde Ukrayna’da 132 askeri unsuru imha ettiğine dikkat çeken Konaşenkov, “Bunların arasında sekiz komuta merkezi, insan gücünün yığıldığı 110 tutunma noktası ve saha, dört topçu bataryası, bir mühimmat deposu bulunuyor” ifadelerini kullandı.

‘Harekatın başından bu yana Ukrayna’ya ait 130’dan fazla uçak imha edildi’

Tümgeneral Konaşenkov, “Özel askeri harekatın başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 131 uçak, 104 helikopter, 245 uçaksavar füze sistemi, 448 insansız hava aracı (İHA), 2 bin 188 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 248 çok namlulu roketatar sistemi, 957 sahra ve havan topu ile 2 bin 88 adet özel askeri araç imha edildi” dedi.
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