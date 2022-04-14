https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-ve-turkiye-natonun-mayin-tarama-gemileri-olmadan-da-karadenizi-temizleyebilir-1055565658.html

‘Rusya ve Türkiye, NATO’nun mayın tarama gemileri olmadan da Karadeniz’i temizleyebilir’

‘Rusya ve Türkiye, NATO’nun mayın tarama gemileri olmadan da Karadeniz’i temizleyebilir’

Montrö kurallarının ihlalinin hangi sonuçlara yol açabileceğini değerlendiren Rus uzman Boldırev’in görüşüne göre Montrö, NATO savaş gemilerinin işine... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T17:42+0300

2022-04-14T17:42+0300

2022-04-14T17:42+0300

görüş

türkiye

rusya

ukrayna krizi

mayın

karadeniz

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Karadeniz’de yüzen mayınlar kasıtlı olarak bırakılmış olabilir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu mayınların, NATO’ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz’e girmesi yönünde Türkiye’yi sıkıştırmak için bırakılmış olabileceğini söyledi.Türkiye, Karadeniz’e her türlü savaş gemisinin girişine yasak getirmişti. Bakan Akar, Montrö kurallarına bağlı kalacaklarını ve Karadeniz’e savaş gemilerini sokmayacaklarını kaydetti.Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Türkiye Bölümü’nün kıdemli araştırma görevlisi, tarihçi Doç. Andrey Boldırev, “Montrö Anlaşması’nın NATO savaş gemilerinin işine gelmediği ortada. Çünkü bu anlaşma, toplam ağırlıklarını ve Karadeniz’de bulunma sürelerini sınırlandırıyor. Anlaşmayı revize etme isteği de bundan kaynaklanıyor. Fakat Montrö’nün revizyonu kaçınılmaz olarak Türkiye’nin, boğazlardan geçişlerin düzenleyicisi olarak statüsünün de revizyonu meselesini gündeme getirecek” ifadesini kullandı.Boldırev’in görüşüne göre, Karadeniz’de yüzen mayınlarla mücadele, NATO gemilerinin yardımıyla değil, Rus-Türk işbirliği kapsamında yürütülmeli.Rus uzman, “Kanımca, Karadeniz’de yüzen mayınlarla mücadele açısından Rus-Türk işbirliği fikri, NATO mayın tarama gemilerini bu sürece dahil etmekten daha uygun görünüyor. Bu, yeni ikili format kapsamında veya BLACKSEAFOR ve Karadeniz Armonisi gibi halihazırda mevcut çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde mümkün. Ülkelerimizin sadece, bu görev için hangi formatın daha uygun olduğuna karar vermesi gerekiyor” dedi.

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karadeniz

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türkiye, rusya, ukrayna krizi, mayın, karadeniz