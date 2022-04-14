https://tr.sputniknews.com/20220414/sanatci-genco-erkala-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-beraat-1055563442.html

Sanatçı Genco Erkal'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan beraat

Sanatçı Genco Erkal'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan beraat

Sanatçı Genco Erkal'ın, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat kararı verildi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T16:40+0300

2022-04-14T16:40+0300

2022-04-14T16:40+0300

türkiye

genco erkal

cumhurbaşkanına hakaret

beraat

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16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Genco Erkal, avukatlarıyla katılırken, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da salonda hazır bulundu.Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın dava konusu sosyal medya paylaşımlarının eleştiri kapsamında olduğunu değerlendirdi.Mütalaada, anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre sanığın politik paylaşımlar yapabileceğine değinilerek, sanığın beraati talep edildi.Mütalaaya karşı beyanı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın müvekkiline hakaret ettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.Sanık Genco Erkal, mütalaaya katıldığını ve beraatini istediğini ifade ederken, avukatı Turgut Kazan da beraat talebinde bulundu.Davayı karara bağlayan mahkeme, atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından Erkal'ın beraatine hükmetti.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tiyatro sanatçısı Erkal'ın Twitter'dan paylaştığı bazı ifadelerle ilgili yapılan ihbarla soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.İddianamede, Erkal'ın, 3 paylaşımının "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu oluşturduğu ifade edilerek, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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genco erkal, cumhurbaşkanına hakaret, beraat