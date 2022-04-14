https://tr.sputniknews.com/20220414/scooter-kullanan-ogrencilere-carpan-ehliyetsiz-surucu-tutuklandi-1055563821.html
Scooter kullanan gençlere çarpan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
Scooter kullanan gençlere çarpan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
Gaziantep'te bir kişi, scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan lise son sınıf öğrencisi iki arkadaşa çarpıp Ezgi Alya Yiğit’in ölümüne, Şimal Toprak'ın da... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T16:49+0300
2022-04-14T16:49+0300
2022-04-14T16:53+0300
türkiye
gaziantep
trafik kazası
ehliyet
tutuklama
scooter
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Gaziantep'te scooter kullanan iki lise öğrencisine çarpan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı.Batıkent Mahallesi'nde salı günü akşam saatlerinde lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit(17) ve Şimal Toprak(17), özel ders aldıkları eğitim kurumundan çıktıktan sonra iki farklı scooter'a binip evlerine gitmek için yola çıktı.Ehliyetsiz sürücü Osman S.(17) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaşa çarptı. Savrulan Yiğit ve Toprak yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ezgi Alya Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şimal Toprak’ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim S.'nin oğlu olan Osman S.’yi gözaltına aldı.Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Osman S., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220413/ehliyetsiz-surucu-scooterli-2-gence-carpti-genclerden-biri-hayatini-kaybetti-digeri-yogun-bakimda-1055527737.html
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gaziantep, trafik kazası, ehliyet, tutuklama, scooter
Scooter kullanan gençlere çarpan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
16:49 14.04.2022 (güncellendi: 16:53 14.04.2022) Abone ol
Gaziantep'te bir kişi, scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan lise son sınıf öğrencisi iki arkadaşa çarpıp Ezgi Alya Yiğit’in ölümüne, Şimal Toprak'ın da yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası tutuklanan ehliyetsiz sürücüsü Osman S. ifadesinde suçsuz olduğunu savunup, "Ben değil, onlar bana çarptı" dedi.
Gaziantep'te scooter kullanan iki lise öğrencisine çarpan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı.
Batıkent Mahallesi'nde salı günü akşam saatlerinde lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit(17) ve Şimal Toprak(17), özel ders aldıkları eğitim kurumundan çıktıktan sonra iki farklı scooter'a binip evlerine gitmek için yola çıktı.
Ehliyetsiz sürücü Osman S.(17) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaşa çarptı. Savrulan Yiğit ve Toprak yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ezgi Alya Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şimal Toprak’ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim S.'nin oğlu olan Osman S.’yi gözaltına aldı.
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Osman S., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.