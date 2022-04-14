https://tr.sputniknews.com/20220414/sgk-kanser-hastalarinin-yurt-disindan-temin-edilen-ilac-paralarini-odemedi-mahkeme-odesin-dedi-1055554489.html
SGK, kanser hastalarının yurt dışından temin edilen ilaç paralarını ödemedi, mahkeme 'Ödesin' dedi
SGK, kanser hastalarının yurt dışından temin edilen ilaç paralarını ödemedi, mahkeme 'Ödesin' dedi
SGK, kanser hastalarının yurt dışından temin edebildiği ilaç paralarını ödemedi. Üç kanser hastasının avukatı durumu yargıya taşıdı. Mahkeme, tanesi 200 bin... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T12:27+0300
2022-04-14T12:27+0300
2022-04-14T12:27+0300
türkiye
türkiye
sgk
sağlık bakanlığı
kanser
ilaç
mahkeme
hasta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055179911_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_b5c2975f1354972bf593d3a6ce6217fb.jpg
Kanser tedavisi gören Mehmet Arda Maden, Diğdem Yılmaz ve Ege Gülmez’in tedavilerini aksatmamak için yurt dışında bulunan kanser ilaçlarını kullanması gerekiyor.Cumhuriyet gazetesinden Mehmet İnmez'in haberine göre ilaçların ücreti bir hayli yüksek. Kanser hastası SGK’li üç genç, ilaçları temin edebilmek için Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu’na (TİTCK) başvuru yaptı. SGK’nin ilaçların yurt dışından getirmesini talep etti.TİTCK, ilaçlar için “SGK tarafından ödenmesi mümkün değil” kararı verdi. Bunun üzerine ise avukat Beyza Aksoy, yargı süreci başlattı.Diğdem Yılmaz için Ankara 33. İş Mahkemesi’ne, Mehmet Arda Maden için Ankara 50. İş Mahkemesi’ne, Ege Gülmez için ise Ankara 3. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.Kanser hastalarının dosyalarını inceleyen mahkemeler, “Konulan teşhis nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu, dava süresince ilaç bedelinin kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanmasına ve ilacın ithali için gerekli ödemenin doğrudan ithale yetkili Türkiye Eczacılar Birliği’ne yapılmasına” karar verdi.Böylece on binlerce lira değerindeki ilaçlar Türkiye Eczacılar Birliği tarafından getirilip hastaların kullanımına sunuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220219/sgk-tarafindan-hatali-cikarilan-borc-kaydi-kdk-basvurusu-sonrasi-silindi-1054033084.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055179911_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_2394e056f6a98bf8262489279d1689c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, sgk, sağlık bakanlığı, kanser, ilaç, mahkeme, hasta
SGK, kanser hastalarının yurt dışından temin edilen ilaç paralarını ödemedi, mahkeme 'Ödesin' dedi
Abone ol
SGK, kanser hastalarının yurt dışından temin edebildiği ilaç paralarını ödemedi. Üç kanser hastasının avukatı durumu yargıya taşıdı. Mahkeme, tanesi 200 bin TL’yi bulan ilaçları “SGK ödesin” dedi.
Kanser tedavisi gören Mehmet Arda Maden, Diğdem Yılmaz ve Ege Gülmez’in tedavilerini aksatmamak için yurt dışında bulunan kanser ilaçlarını kullanması gerekiyor.
Cumhuriyet gazetesinden Mehmet İnmez'in haberine göre ilaçların ücreti bir hayli yüksek.
Kanser hastası SGK’li üç genç, ilaçları temin edebilmek için Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu’na (TİTCK) başvuru yaptı. SGK’nin ilaçların yurt dışından getirmesini talep etti.
TİTCK, ilaçlar için “SGK tarafından ödenmesi mümkün değil” kararı verdi. Bunun üzerine ise avukat Beyza Aksoy, yargı süreci başlattı.
Diğdem Yılmaz için Ankara 33. İş Mahkemesi’ne, Mehmet Arda Maden için Ankara 50. İş Mahkemesi’ne, Ege Gülmez için ise Ankara 3. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.
Kanser hastalarının dosyalarını inceleyen mahkemeler, “Konulan teşhis nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu, dava süresince ilaç bedelinin kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanmasına ve ilacın ithali için gerekli ödemenin doğrudan ithale yetkili Türkiye Eczacılar Birliği’ne yapılmasına” karar verdi.
Böylece on binlerce lira değerindeki ilaçlar Türkiye Eczacılar Birliği tarafından getirilip hastaların kullanımına sunuldu.