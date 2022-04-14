https://tr.sputniknews.com/20220414/spor-toto-super-ligde-haftanin-hakemleri-aciklandi-1055556283.html
Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T13:20+0300
2022-04-14T13:20+0300
2022-04-14T13:20+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:15 Nisan Cuma:20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler16 Nisan Cumartesi:13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Altay-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Yasin Kol17 Nisan Pazar:13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Volkan Bayarslan16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Kadir Sağlam20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler18 Nisan Pazartesi:20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad FilizSpor Toto 1. Lig'de hakemler belli olduSpor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.15 Nisan Cuma:14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: Onur Özütoprak17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu20.30 İstanbulspor-Bursaspor: Burak Pakkan16 Nisan Cumartesi:13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor: Eren Özyemişcioğlu16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu16.00 Altınordu-Manisa FK: Mehmet Türkmen20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ömer Faruk Turtay17 Nisan Pazar:16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor: Turgut Doman20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor: Adem Cinek
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türkiye futbol federasyonu (tff)
Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Altay-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Yasin Kol
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz
Spor Toto 1. Lig'de hakemler belli oldu
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: Onur Özütoprak
17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu
20.30 İstanbulspor-Bursaspor: Burak Pakkan
13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor: Eren Özyemişcioğlu
16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu
16.00 Altınordu-Manisa FK: Mehmet Türkmen
20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ömer Faruk Turtay
16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor: Turgut Doman
20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor: Adem Cinek