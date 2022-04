Tarım işletmecisi: Biz üretiyoruz ve zarar ediyoruz, ürünün yolculuğu sırasında fiyat artıyor

Et ve Süt Kurumu, kesimi ve satışı yapılan sığırlar için yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira ödeme yapılmasını değerlendiren Tunca, “Verilen destek başlangıç için olumlu etki yapar ancak besiciliğin temeli erkek materyal; yani buzağıyı ve danayı bulabilmek. Şu anda et fiyatlarına bağlı olarak, piyasada dana fiyatlarında hızlı bir yükseliş var. Burada eğer destek verilecekse süt inekçiliğine verilmesi gerekiyor ki, besicinin ihtiyacı olan erkek danayı süt işletmeleri yetiştirebilsin. Böylece Türkiye’nin ihtiyacı olan et sağlanabilsin. Yani burada; anne yoksa dana yok, dana yoksa besici yok. Eti sağlamanın yöntemi budur. Besiciye bir destek vermek istiyoruz, ancak besici diyor ki, ‘ben yetiştirmek üzere pazarda erkek dana bulamıyorum.’ Bu sefer yurtdışı pazarına açılıyoruz. Yani yurt dışındaki hayvanları Türkiye’ye ithal ediyoruz. Böyle olduğu zaman iç piyasadaki Hasan’ın kazanması yerine yurt dışındaki Hans kazanıyor. Bizim öncelikle iç piyasadaki süt işletmelerimizin desteklenmesi ve bu işletmelerde Türkiye’nin ihtiyacı olan erkek dana ve damızlık buzağılarımızın yetişmesi gerekiyor. Yani önce anne desteklenecek, bu anne, işletmelerde yavru, yani buzağılarımızı doğuracak. Bunların erkekleri de Türkiye’nin ihtiyacı olan et materyali olarak besiye girecek. Besicinin desteklenmesi gereken uygun fiyatlı girdilisi olan besi danasına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.