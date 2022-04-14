https://tr.sputniknews.com/20220414/ukrayna-rusyadaki-iki-koye-saldirdi-1055564272.html

Ukrayna, Rusya’daki iki köye saldırdı

Ukrayna, Rusya’daki iki köye saldırdı

Rusya’nın Bryanskiy bölgesinin valisi Bogomaz, Ukrayna ordusunun sınırdaki Klimovo köyüne ateş açtığını ve yaralılar olduğunu ifade etti. Belgorod bölgesindeki... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T17:03+0300

2022-04-14T17:03+0300

2022-04-14T17:03+0300

ukrayna krizi

ukrayna

köy

saldırı

helikopter

rusya

operasyon

can kaybı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054196973_0:0:2710:1524_1920x0_80_0_0_4c9f099c71eba70fa70008e8e4c2b06a.jpg

Telegram’dan açıklama yapan Rusya’nın Bryanskiy bölgesinin valisi Aleksandr Bogomaz, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün Klimovo köyüne ateş açtı. Saldırı sonucunda iki konut zarar gördü, bölge sakinleri arasında yaralananlar var” ifadelerini kullandı.Bryanskiy, şu anda insanlara gerekli tıbbi yardımın sağlandığını belirtti.Diğer yandan Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) bölge sınır güvenlik idaresine göre de Ukrayna tarafından Novıye Yurkoviçi kontrol noktasına ateş açıldı. Olayda can kaybı meydana gelmedi, iki araç hasar gördü.Saldırı sırasında kontrol noktasında Rusya’ya girmeye çalışan 30’dan fazla göçmen vardı.‘Saldırı helikopterlerle yapıldı’Rusya Soruşturma Komitesi ise Klimovo köyüne gerçekleştirilen saldırıların ağır silahlarla donatılmış iki helikopterle yapıldığı bilgisini verdi.Açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rusya havasına yasadışı şekilde girdi. Alçak irtifada ve kasıtlı olarak konutlara en az 6 hava saldırısı gerçekleştirildi. Mermilerin doğrudan isabet etmesi ve patlaması neticesinde en az 6 konut zarar gördü.Saldırı ile Rusya’ya özel askeri operasyonunu durdurmayı kabul ettirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.Belgorod bölgesindeki Spodaryuşino köyüne de saldırıldıBelgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna tarafından Spodaryuşino köyüne ateş açıldığını bildirdi.Telegram’da açıklamada bulunan Gladkov, herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığını, konutlar ve altyapı unsurlarının zarar görmediğini belirtti.Güvenlik amaçlı olarak Bezımennoye ve Spodaryuşino köyleri sakinleri geçici olarak tahliye edildi.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu tür eylemlere yanıt olarak Rus ordusunun Kiev’deki ‘karar alma merkezlerinin’ vurulabileceği uyarısını yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220414/putin-batinin-rus-enerji-tedarikcilerine-baskisi-kuresel-ekonomiyi-kacinilmaz-olarak-etkileyecek-1055560039.html

https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-zehirli-kimyasallari-puskurtmek-icin-50den-fazla-iha-satin-aldi-1055561698.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, köy, saldırı, helikopter, rusya, operasyon, can kaybı