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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/ukrayna-rusyadaki-iki-koye-saldirdi-1055564272.html
Ukrayna, Rusya’daki iki köye saldırdı
Ukrayna, Rusya’daki iki köye saldırdı
Rusya’nın Bryanskiy bölgesinin valisi Bogomaz, Ukrayna ordusunun sınırdaki Klimovo köyüne ateş açtığını ve yaralılar olduğunu ifade etti. Belgorod bölgesindeki... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T17:03+0300
2022-04-14T17:03+0300
ukrayna krizi
ukrayna
köy
saldırı
helikopter
rusya
operasyon
can kaybı
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Telegram’dan açıklama yapan Rusya’nın Bryanskiy bölgesinin valisi Aleksandr Bogomaz, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün Klimovo köyüne ateş açtı. Saldırı sonucunda iki konut zarar gördü, bölge sakinleri arasında yaralananlar var” ifadelerini kullandı.Bryanskiy, şu anda insanlara gerekli tıbbi yardımın sağlandığını belirtti.Diğer yandan Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) bölge sınır güvenlik idaresine göre de Ukrayna tarafından Novıye Yurkoviçi kontrol noktasına ateş açıldı. Olayda can kaybı meydana gelmedi, iki araç hasar gördü.Saldırı sırasında kontrol noktasında Rusya’ya girmeye çalışan 30’dan fazla göçmen vardı.‘Saldırı helikopterlerle yapıldı’Rusya Soruşturma Komitesi ise Klimovo köyüne gerçekleştirilen saldırıların ağır silahlarla donatılmış iki helikopterle yapıldığı bilgisini verdi.Açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rusya havasına yasadışı şekilde girdi. Alçak irtifada ve kasıtlı olarak konutlara en az 6 hava saldırısı gerçekleştirildi. Mermilerin doğrudan isabet etmesi ve patlaması neticesinde en az 6 konut zarar gördü.Saldırı ile Rusya’ya özel askeri operasyonunu durdurmayı kabul ettirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.Belgorod bölgesindeki Spodaryuşino köyüne de saldırıldıBelgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna tarafından Spodaryuşino köyüne ateş açıldığını bildirdi.Telegram’da açıklamada bulunan Gladkov, herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığını, konutlar ve altyapı unsurlarının zarar görmediğini belirtti.Güvenlik amaçlı olarak Bezımennoye ve Spodaryuşino köyleri sakinleri geçici olarak tahliye edildi.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu tür eylemlere yanıt olarak Rus ordusunun Kiev’deki ‘karar alma merkezlerinin’ vurulabileceği uyarısını yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220414/putin-batinin-rus-enerji-tedarikcilerine-baskisi-kuresel-ekonomiyi-kacinilmaz-olarak-etkileyecek-1055560039.html
https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-zehirli-kimyasallari-puskurtmek-icin-50den-fazla-iha-satin-aldi-1055561698.html
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ukrayna, köy, saldırı, helikopter, rusya, operasyon, can kaybı

Ukrayna, Rusya’daki iki köye saldırdı

17:03 14.04.2022
© REUTERS / Gleb GaranichUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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Rusya’nın Bryanskiy bölgesinin valisi Bogomaz, Ukrayna ordusunun sınırdaki Klimovo köyüne ateş açtığını ve yaralılar olduğunu ifade etti. Belgorod bölgesindeki bir köye de ateş açıldığı bilgisi geldi.
Telegram’dan açıklama yapan Rusya’nın Bryanskiy bölgesinin valisi Aleksandr Bogomaz, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün Klimovo köyüne ateş açtı. Saldırı sonucunda iki konut zarar gördü, bölge sakinleri arasında yaralananlar var” ifadelerini kullandı.
Bryanskiy, şu anda insanlara gerekli tıbbi yardımın sağlandığını belirtti.
Diğer yandan Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) bölge sınır güvenlik idaresine göre de Ukrayna tarafından Novıye Yurkoviçi kontrol noktasına ateş açıldı. Olayda can kaybı meydana gelmedi, iki araç hasar gördü.
Saldırı sırasında kontrol noktasında Rusya’ya girmeye çalışan 30’dan fazla göçmen vardı.

‘Saldırı helikopterlerle yapıldı’

Rusya Soruşturma Komitesi ise Klimovo köyüne gerçekleştirilen saldırıların ağır silahlarla donatılmış iki helikopterle yapıldığı bilgisini verdi.
Açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rusya havasına yasadışı şekilde girdi. Alçak irtifada ve kasıtlı olarak konutlara en az 6 hava saldırısı gerçekleştirildi. Mermilerin doğrudan isabet etmesi ve patlaması neticesinde en az 6 konut zarar gördü.
Saldırı ile Rusya’ya özel askeri operasyonunu durdurmayı kabul ettirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
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14:55

Belgorod bölgesindeki Spodaryuşino köyüne de saldırıldı

Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna tarafından Spodaryuşino köyüne ateş açıldığını bildirdi.
Telegram’da açıklamada bulunan Gladkov, herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığını, konutlar ve altyapı unsurlarının zarar görmediğini belirtti.
Güvenlik amaçlı olarak Bezımennoye ve Spodaryuşino köyleri sakinleri geçici olarak tahliye edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu tür eylemlere yanıt olarak Rus ordusunun Kiev’deki ‘karar alma merkezlerinin’ vurulabileceği uyarısını yapmıştı.
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